Repræsentanternes Hus stemmer for at begrænse Trumps magt

Et flertal i Repræsentanternes Hus har kort efter midnat dansk tid stemt for at begrænse Donald Trumps mulighed for at træffe militære beslutninger over for Iran.

Det skriver flere amerikanske medier.

Afstemningen er blevet afholdt i det af de to parlamentariske kamre, hvor demokraterne har flertal, og de har med afstemningens resultat krævet, at Donald Trump skal spørge Kongressen om lov, inden han tager yderligere militære skridt imod Iran.

Donald Trump behøver dog ikke umiddelbart fjerne fingeren fra aftrykkeren endnu.

Således skal resolutionen også godkendes af Senatet, før det kan blive ført ud i livet, og her har republikanerne stadig flertal. Og de republikanske medlemmer af senatet har tidligere vist sig at være fuldt ud loyale over for præsidenten, hvorfor de altså kan vælge at se bort fra beslutningen fra Repræsentanternes Hus.

Afstemningen kommer i kølvandet på den betændte situation i Iran og Irak, som kulminerede sidste fredag med, at USA dræbte den iranske general Qassem Soleimani i et drone-angreb i Irak.

Siden har Iran svaret igen ved at angribe to amerikanske baser med missiler. Her kom ingen dog til skade. Til gengæld mener USA og dets allierede, at Iran ved samme lejlighed ved en fejl skød et passagerfly ned uden for Irans hovedstad Teheran.