Repræsentanternes Hus vil stoppe USA's støtte til krig i Yemen

Repræsentanternes Hus i USA stemmer onsdag aften for at stoppe den amerikanske støtte til Saudi-Arabiens krig i Yemen.

Forslaget skal nu til afstemning i Kongressens andet kammer, Senatet. Også her tegner der sig et flertal for forslaget.

USA's præsident, Donald Trump, har tidligere sagt, at han vil nedlægge veto mod forslaget, hvis det kommer så langt.

Både Demokraterne og Republikanerne har den seneste tid ytret en stigende bekymring over den humanitære krise i Yemen og en øget skepsis over for USA's alliance med den saudiarabisk-ledede koalition, der kæmper i Yemen.

Skepsissen er tiltaget, efter at journalisten Jamal Khashoggi blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i Tyrkiet.

Hvis forslaget ligeledes bliver stemt igennem i Senatet, vil det være første gang, at Kongressen anvender sin magt til at bremse et militært indgreb.

Ifølge formanden for udenrigsudvalget i Repræsentanternes Hus, Eliot Engel, er afstemningen et udtryk for, at 'Kongressen kræver sin udenrigspolitiske rolle tilbage'.

I Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertal, blev forslaget vedtaget med 248 stemmer for og 177 imod.

- Vi har været med til at skabe og forværre verdens største humanitære krise, sagde republikaneren Barbara Lee under debatten forud for afstemningen.

Saudi-Arabien gik i krig mod Houthi-bevægelsen i Yemen i marts 2015 for at få genindsat præsident Abd Rabbo Mansour Hadi, som blev drevet væk af houthierne.

Antallet af dræbte under borgerkrigen i Yemen angives ofte til at være omkring 10.000, men blandt andre den private organisation Armed Conflict Location anslår, at antallet er mange gange højere.

Over tre millioner mennesker er drevet på flugt, siden konflikten brød ud.

FN har fastslået, at Yemen i dag er verdens største humanitære katastrofe.