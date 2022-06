Republikaner er anholdt blot timer før høringer om stormløb

Republikaneren Ryan Kelley er blevet anholdt for en række lovovertrædelser i forbindelse med stormløbet mod USA's Kongres sidste år.

Anholdelsen skete torsdag morgen - kort før en række imødesete høringer om netop stormløbet går i gang i Kongressen torsdag aften amerikansk tid.

40-årige Kelley blev anholdt af det amerikanske forbundspoliti FBI.

En FBI-agent siger i en udtalelse, at Ryan Kelley på videooptagelser kan ses blandt en gruppe af mennesker, der 'overfalder og maser sig forbi betjente' ved kongresbygningen den 6. januar sidste år.

Kelley er i øjeblikket en af fem kandidater til at blive Republikanernes bud på at blive ny guvernør i Michigan. Den nuværende er demokratisk.

I en nylig måling stod Kelley til at være den førende republikanske kandidat.

Billeder fra stormløbet for knap halvandet år siden viser Kelley klatre op ad en bygning ved Kongressen, oplyser FBI. Han kan herefter ses vinke til de fremmødte for at få dem til at bevæge sig mod indgangen.

Det var vrede demonstranter, der 6. januar 2021 var mødt op ved kongresbygningen. De ville have underkendt resultatet af præsidentvalget den 3. november 2020, som Donald Trump tabte til Joe Biden.

Et stort antal demonstranter brød gennem politiets afspærringer, stormede bygningen og nåede frem til det kammer, hvor politikere fra Repræsentanternes Hus og Senatet var ved at godkende valgresultatet.

Ved de imødesete høringer, der indledes torsdag, skal det undersøges, hvor stor en rolle præsident Donald Trump spillede i forbindelse med stormløbet.

Høringerne, der bliver vist på amerikansk tv, begynder torsdag klokken 20.00 lokal tid - svarende til klokken 02.00 natten til fredag dansk tid.