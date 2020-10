Republikaner: Red jer selv!

Du ved, det er skidt, når dine egne vender sig imod dig.

Om den amerikanske præsident Donald trump tænker sådan i disse dage, vides ikke.

Men måske, eftersom den republikanske strateg Ken Spain i et interview på NBC News vurderer, at det er på tide, at de republikanske medlemmer af Senatet og Huset bør redde dem selv.

Stærkt omtalt præsidentdebat aflyst

Ekko fra 2008

Ken Spain, der arbejdede for det republikanske parti under præsidentvalgkampen i 2008, vurderer, at den nuværende situation ligner et 'ekko' fra 2008.

Her blev republikanerne overraskede over Barack Obamas stærke sejr, der også betød, at republikanerne tabte flertallet i Kongressen.

Det betød, at mange republikanere måtte ud og finde nyt job - en situation, der kunne opstå igen, hvis Donald Trump ikke bare taber præsidentposten, men også får vælgerne til at fravælge de republikanske kongresmedlemmer.

Og ifølge Spain er det sket for Trump:

- Han er sandsynligvis færdig, siger han til NBC News.

Angriber Trump

Langt forspring

De nuværende meningsmålinger giver Joe Biden, demokraternes præsidentkandidat, en solid sejr ved valget, der finder sted om bare tre ugers tid.

Derfor opfordrer Ken Spain de republikanere, der risikerer at miste deres sæde på grund af Trumps mildest talt dårlige rygte, til at 'udvise selvstændighed'.

De er nødt til at oparbejde selvstændige brands og lægge afstand til Trump, hvis de vil have en chance, vurderer Spain.

Spørgsmålet er bare, om der er tid nok: De fleste republikanere har bundet sig tæt til Trump, der ikke har lagt skjul på, at han værdsætter loyalitet - og der er i skrivende stund kun 23 dage til det amerikanske præsidentvalg.

Går AMOK på Twitter