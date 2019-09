Republikanere bakker op om Trump

Flere ledende republikanske kongresmedlemmer tager skarp afstand til Nancy Pelosis beslutning om at påbegynde en rigsretsproces mod Donald Trump.

Det skriver flere amerikanske medier.

Den republikanske mindretalsleder i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, siger, at Nancy Pelosi ikke taler 'på det amerikanske folks vegne'.

- De (Demokraterne, red.) har efterforsket præsidenten fra det øjeblik, han blev valgt. Og man har ikke fundet noget som helst.

- Jeg forstår, at valget i 2016 ikke faldt ud, som Nancy Pelosi havde håbet. Men hun kan ikke ændre Kongressens love. Hun kan ikke egenhændigt beslutte, at en rigsretssag skal begynde, siger han ifølge Politico.

Den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, beskylder demokratiske politikere for at 'politisere en uafklaret sag'.

Nancy Pelosi annoncerede sent tirsdag aften dansk tid, at der bør igangsættes en parlamentarisk efterforskning, der skal klargøre, hvorvidt der kan rejses en rigsretssag mod præsidenten.

Meldingen kommer efter afsløringen af, at Trump angiveligt har forsøgt at presse Ukraine til at finde snavs på tidligere vicepræsident Joe Biden, der er en af flere mulige modstandere til Trump ved præsidentvalget i 2020.

Trump skulle ifølge avisen The Washington Post have tilbageholdt militærbistand til Ukraine for at få ukrainske myndigheder til at undersøge Bidens søn, Hunter, der har siddet i bestyrelsen i et ukrainsk energikonsortium.

Den amerikanske præsident har imidlertid afvist at have tilbageholdt bistand for at presse Ukraines præsident.