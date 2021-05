Republikanere fordømmer partifælle efter holocaust-bemærkning

Flere ledende republikanere tager tirsdag skarp afstand fra deres kontroversielle partifælle Marjorie Taylor Greene.

Det sker, efter at hun i sidste uge sammenlignede det at bære mundbind og blive vaccineret mod coronavirus med jødeforfølgelserne under Anden Verdenskrig.

Taylor Greene har blandt andet sammenlignet krav om at bære mundbind med, hvordan tyskerne under krigen tvang folk, der blev identificeret som jøder, til at bære en såkaldt jødestjerne på brystet.

Selv efter at have modtaget kritik for den kommentar beskrev hun senere på ugen en amerikansk supermarkedskædes planer om at indføre vaccinepas på samme måde.

- Marjorie tager fejl, og hendes bevidste beslutning om at sammenligne rædslerne under Holocaust med at bære mundbind er afskyelig. Holocaust er den største grusomhed begået i historien.

- Lad mig slå det fast: Republikanerne i Repræsentanternes Hus fordømmer dette ordvalg, siger republikanernes leder i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, i en udtalelse.

Hans modstykke i Senatet, Mitch McConnell, tager også afstand fra kommentarerne.

- Dette er et af hendes hyppige udbrud, der er fuldstændig skandaløse og forkastelige, siger han.

Mitch McConnell har tidligere krydset klinger med Marjorie Taylor Greene. I februar beskrev han hendes udtalelser som en kræftsvulst i Det Republikanske Parti.

Taylor Greene har, både før og efter at hun blev valgt ind i Kongressen, spredt flere konspirationsteorier.

Blandt andet om at den amerikanske regering stod bag terrorangrebet i New York 11. september, og at flere amerikanske skoleskyderier har været iscenesatte.

Hun er desuden kendt som en stor støtte af den tidligere præsident Donald Trump.

Trods fordømmelse fra flere kanter ser det dog ikke ud til, at hendes eget parti har tænkt sig at indlede en disciplinærsag mod hende.

Tidligere på året nægtede Kevin McCarthy og Republikanerne i Repræsentanternes Hus at gøre noget for at stoppe deres kontroversielle partifælles udtalelser.

Det førte til, at det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus i stedet stemte for at fratage Taylor Greene alle hendes udvalgsposter.