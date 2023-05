Republikaneren Ron DeSantis opstiller til præsidentvalget i USA

Det republikanske parti har fundet endnu en konkurrent til posten som USA's præsident ved valget i 2024.

Det er onsdag aften dansk tid blevet offentliggjort, at den 44-årige guvernør i delstaten Florida, Ron DeSantis, stiller op, og dermed skal kæmpe om verdens mest magtfulde embede.

Det skriver flere BBC News, efter at Ron Desantis officielt har indsendt papirer på, at han stiller op.

Ron DeSantis er medlem af det republikanske parti og kom for alvor ind på den politiske scene i 2018, da han blev valgt som guvernør i den afgørende svingstat Florida.

Staten er kendt for både at kunne gå til Demokraterne og Republikanerne ved præsidentvalget, og staten bliver oftest afgjort af små marginer.

Han har ligeledes været en del af Kongressen siden 2012.

Kontroversiel politiker

DeSantis er kendt som en konservativ politiker, der aktivt er gået ind i kampen mod den såkaldte 'woke-bevægelse'.

Det indebar blandt andet et forbud mod at omtale seksuel orientering i folkeskolen under lovforslaget 'Dont Say Gay'.

Han har også anlagt en kampagne med navnet 'Stop the Wrongs of Our Kids and Employees Act, som er også er kendt som 'Stop W.O.K.E Act'.

Ron DeSantis (th. red.) med sin kone, Casey DeSantis, på valgaftenen i 2018, da han blev valgt som guvernør for solskinsstaten Florida. Foto: Joey Roulette

Gamle bekendtskaber

Opstillingen betyder, at DeSantis først og fremmest skal kæmpe imod kandidaterne i sit eget parti, og derfor skal han stå ansigt til ansigt med den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, der også opstiller.

Ron DeSantis popularitet i det republikanske parti er da heller ikke gået ubemærket hen, og Donald Trump har tidligere sendt flere bredsider af sted mod guvernøren.

I en udtalelse på Trumps sociale medie, Truth Social, i november 2022 kaldte han DeSantis for en middelmådig republikaner med gode medierelationer, og han har tilmed givet ham øgenavnet 'DeSanctimonious'.

Donald Trump og Ron DeSantis har tidligere haft et forhold bygget på samarbejde, hvor de har hjulpet hinanden til tops af amerikansk politik i det republikanske politik, men nu skal de to kamphaner snart kæmpe imod hinanden. Foto: Gaelen Morse

Men der har ikke altid været kold luft mellem de to magtfulde mænd.

Tidligere har deres forhold været en form for makkerskab, hvor de to indgik i en politisk alliance som henholdsvis præsident og guvernør.

Som det amerikanske medie The Insider beskriver de to mænds forhold i februar 2023 er lærlingen blevet mesteren, og flere spår DeSantis gode chancer for at vinde partiets kandidatur.