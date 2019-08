'Respektløst': Trumps parti provokerer Danmark med ny T-shirt

Donald Trump får ikke lov til at købe Grønland.

Det slog både grønlandske politikere og statsminister Mette Frederiksen fast med syvtommersøm forud for den amerikanske præsidents besøg til Danmark.

Afvisningen fik Trump til at aflyse turen til det danske kongerige, men drømmen om et køb af Grønland synes ikke helt død.

Støt Trump

I hvert fald ikke hvis man skal tro præsidentens republikanske parti. NRCC (National Republican Congressional Committee, red.) har nemlig sat en T-shirt med Grønland som en del af USA til salg på nettet.

Her skriver partiet på sin officielle Twitter-profil:

'Swag-alarm. Støt præsident Trump i hans fosøg på at få USA til at vokse,' lyder det i tweetet med et billede af T-shirten.

SWAG ALERTSupport President Trump and his agenda to help America grow!https://t.co/Yapot7fiqs — NRCC (@NRCC) 22. august 2019

Fornærmelse

Blandt partiets godt 83 millioner følgere er det dog ikke alle, der ser salget af T-shirten som en god idé. Flere skriver, at promoveringen af Grønland som USA's 51. stat er en fornærmelse.

'Hvor skammeligt og respektløst over for et frit og selvstændigt folk. Stram op,' skriver Jaan Koninendyke-Sha eksempelvis til tweetet.

'På vegne af millioner af respektfulde amerikanere vil jeg gerne sende min dybeste undskyldning til det danske og grønlandske folk. Det er frastødende, at vores præsident og hans parti fornærmer jer på den måde,' lyder det fra Stephen Bama.

Forholdet mellem USA og Danmark synes dog at være intakt, efter de to statsledere i sidste havde telefonisk kontakt, hvor luften angiveligt blev renset.

På trods af Trump-fiasko: Kæmpe boligboom i Nuuk

Se også: Medie: USA vil genåbne konsulat i Grønland næste år

Se også: Trump kalder Mette Frederiksen for en vidunderlig kvinde

Løkke roser Mette F.