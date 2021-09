Retsformands blodprøvesvar afbrød rigsretssagen

Mandagens retsmøde i rigsretssagen mod Inger Støjberg blev afbrudt, fordi retsformand Thomas Rørdam blev kontaktet af sin læge. Lægen bad ham om at komme til en uopsættelig hospitalsundersøgelse.

Det oplyser Rigsretten mandag aften i en pressemeddelelse.

Det viste sig, at der ikke var tale om noget alvorligt.

Lægens opkald i frokostpausen under retsmødet kom på baggrund af et blodprøvesvar.

Rigsretssagen fortsætter tirsdag, oplyser Rigsretten i meddelelsen.

Mandag eftermiddag var der ellers stor mystik om, hvorfor det tredje retsmøde i sagen mod Inger Støjberg pludselig blev afbrudt.

Sagen skulle være fortsat klokken 13.15 efter frokostpausen, men tilhørerne blev meddelt, at retsmødet var stoppet. Der var ingen begrundelse.

Sagens hovedperson, Inger Støjberg, fortalte, at heller ikke hun havde fået en forklaring.

– Der må være en rigtig god grund til at afbryde en rigsretssag. Den beslutning tager vi til efterretning.

– Jeg har bare fået at vide, at den er afbrudt for i dag, og at den genoptages i morgen, sagde Støjberg.

26 dommere er involveret i retsmøderne under rigsretssagen, der er den første af sin slags i årtier. Thomas Rørdam, der er formand for Rigsretten, er også højesteretspræsident.

Selve sagen begyndte i 2016, hvor Inger Støjberg som folketingsmedlem for Venstre var udlændinge- og integrationsminister.

Her blev der givet en instruks om, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles.

At gøre det helt uden undtagelser er ulovligt, da asylpar har ret til individuel sagsbehandling.

Efter valget i 2019 dannede sig et flertal for, at sagen blev undersøgt af en kommission. Det endte i en rapport, der fik Folketinget til at indlede en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Selv siger hun, at der var et notat i ministeriet, der foreskrev, at instruksen ikke var ultimativ, og at der skulle ske individuel sagsbehandling. Inger Støjberg vil frifindes.