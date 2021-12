Retsordførere: - Meget bekymrende

Det syder og koger i det københavnske bandemiljø.

På mindre end en uge har der været fire skudepisoder i hovedstadsområdet.

Senest natten til tirsdag, hvor der fandt et skyderi sted i Herlev. To personer er ramt, og i hvert fald en person er død. Der er ingen meldinger om anholdte.

'Hårdere straffe og udvisning'

Den voldsomme og hurtige udvikling bekymrer retsordførere på begge fløje.

Retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Skaarup ser meget alvorligt på situationen.

- Der må hårdere straffe og udvisning til for at stoppe det her, lyder det.

Også Socialistisk Folkeparti og de konservative synes, det er en meget bekymrende udvikling. Derfor har SF også bedt om møde med Justitsministeriet om situationen. Mødet finder sted i morgen, onsdag 8. december.

- Vi kender jo ikke graden eller omfanget endnu. Det håber vi, at Justitsministeriet kan gøre mere klart for os i morgen, siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen.

Peter Skaarup mener, at situationen er så alvorlig, at et møde ikke er tilstrækkeligt. Han efterspørger et samråd med justitsministeren, Nick Hækkerup.

- Vi er nødt til helt åbent at diskutere, hvad der skal ske, og vi er nødt til at gøre, hvad vi kan for at stoppe de her skyderier.

Britt Bager, retsordfører for de konservative, nævner ikke selv noget med samråd. Men hun fortæller, at de konservative er klar til at give politiet yderligere beføjelser, hvis de efterspørger det.

- Det kan f.eks. være udvidede nattelivszoner eller at ændre på vilkår for ransagning, lyder det fra Britt Bager, som understreger, at det handler om danskernes tryghed.

- En ting er, at de skyder hinanden internt. Men de kan risikere at ramme uskyldige, og de skaber utryghed for danskere i gaderne, og derfor skal vi slå hårdt ned.

Hævnaktioner

Også Karina Lorentzen fordømmer, at situationen går ud over uskyldige danskere.

- Banderne skal ikke have lov til at sætte en ramme for utryghed.

Det er endnu uvist, om skyderierne har forbindelse til hinanden. Politiet har ikke udtalt sig om sammenhængen endnu. Men selvom det ikke er fastsat, hvordan skyderierne hænger sammen, tror ordførerne, at de er forbundet på den ene eller anden måde.

- Jeg er bange for, at der det seneste år har været en underliggende konflikt mellem banderne, som desværre ikke har fået så meget opmærksomhed, siger Karina Lorentzen.

Også Britt Bager er nervøs for, at der er mere til situationen end som så.

- Det tyder på, at det ikke er tilfældigt, og det ser ud, som om der kan være tale om hævnaktioner.

- For de konservative er bandekriminalitet noget af det værste, og derfor skal vi gøre livet så surt for dem som muligt, understreger den konservative retsordfører.