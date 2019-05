Retter søgelys mod Trumps søn

Et retsudvalg i Repræsentanternes Hus i USA har stemt for at ville kende justitsminister William Barr skyldig i at udvise foragt for Kongressen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Huset med demokratisk flertal mener, at Barr har vist foragt, da justitsministeren kun har villet offentliggøre en redigeret udgave af den særlige anklager Robert Muellers rapport, der skulle undersøge Ruslands involvering i præsidentvalget i 2016.

Derudover mener udvalget, at han har vist foragt ved ikke at dukke op til en høring i sagen 2. maj. Det sker blot få timer efter, at USA's præsident, Donald Trump, onsdag blokerede for offentliggørelsen af Muellers rapport.