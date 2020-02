Revolutionsgarde og konservative tryner reformfløj i Iran

Kandidater med tilknytning til Irans revolutionsgarde er på vej til at vinde et flertal i parlamentet. Det viser optællingen lørdag.

Samtidig må den moderate præsident, Hassan Rouhani, formentlig se sit parlamentariske bagland skrumpe efter fredagens valg.

Det endelige resultat ventes tidligst søndag.

De konservative og høgene i iransk politik har gjort et særligt indhug i hovedstaden Teheran. Her er 30 mandater er på spil.

Tehran Times skriver, at flest stemmer er gået til Mohammad Baqher Qalibaf. Han er tidligere borgmester i Teheran og forhenværende chef for Irans politi. Han leder den konservative liste Enhed.

Præsident Rouhani og hans reformfløj var svækket allerede inden valget. Næsten 75 procent af deres kandidater var erklæret uegnet til at opstille af Vogternes Råd. Det er et magtfuldt religiøst organ.

Nyhedsbureauet dpa skriver, at reformfløjen håber på at kunne vinde mindst 50 ud af parlamentets 290 pladser. Det vil gøre det muligt at opretholde en vis politisk magt.

USA's præsident, Donald Trump, og hans hårdhændede politik har været et godt aktiv for de konservative og revolutionsgarden.

For USA's udtræden af den internationale atomaftale med Iran i 2018 og de økonomiske sanktioner, der fulgte, har skadet Rouhani og reformfløjen.