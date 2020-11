Rigspolitichef afviser at have set omdiskuteret talepapir

Rigspolitichef Thorkild Fogde siger i meddelelse, at han ikke har set eller godkendt det talepapir til betjente, der pressede minkavlere til at aflive mink.

Det gør han, efter at der særligt fredag har været hård kritik af både ham og politiets ageren i sagen om nedslåning af alle mink i Danmark.

- Der har i det seneste døgn været meget fokus på politiets og min rolle i minksagen. Det er helt forståeligt, når der er sket alvorlige fejl hos så mange myndigheder, som det her er tilfældet, skriver Thorkild Fogde i meddelelsen.

Kritikken mod politiet, der har fået flere politikere til at kræve en undersøgelse, går på, at Rigspolitiet vidste, at der ikke er lovhjemmel til at kræve raske mink uden for smittezoner aflivet.

Alligevel har politiet, når det har kontaktet minkavlere uden syge mink og uden for smittezoner ved et nej, været instrueret i blandt andet at sige:

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet.

Det stod i de talepapirer - actioncards - politiet benyttede sig af. Det har fået flere til at beskylde Thorkild Fogde for at have brudt loven.

- Jeg har hverken set eller godkendt det pågældende actioncard, og jeg har ikke deltaget i udarbejdelsen eller anvendelsen af det. Det er sædvanlig praksis i en organisation af Rigspolitiets størrelse, skriver han.