Rigsretssag truer Trump

En rigsretssag er ved at forme sig mod præsident Donald Trump i en sag om afpresning af Ukraines præsident for at få snavs om tidligere vicepræsident Joe Biden.

Samtidig oplyser rådgivere for den whistleblower, der har fået sagen til at eksplodere, at han snarest vil møde op i Kongressen og fortælle om sin sag.

Medlem af det demokratiske parti Richard Neal har meldt ud, at de seks kommissioner, der i forvejen undersøger forskellige aspekter af Præsident Trump, vil fortsætte deres undersøge med henblik på at starte en formel rigsretssag.

Det rapporterer CNN.

Washington Post skriver, at formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, senere tirsdag aften dansk tid officielt vil bebude, at der tages skridt til at stille præsident Donald Trump for en rigsret.

Det er oplyst, at hun klokken 22.00 dansk tid vil komme med en erklæring.

En rigsret er blevet aktuel, efter det er afsløret, at Trump har forsøgt at presse Ukraines præsident til at finde belastende oplysninger om demokraten og præsidentkandidaten Joe Biden og hans søn Hunter i et telefonopkald 25. juli 2019.

Sønnen var bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab, mens Biden var præsident Barack Obamas vicepræsident.

Joe Biden har ikke taget venligt imod de nye oplysninger:

'Hvis de her beskyldninger er sande, så er der i sandhed ingen grænse for præsident Trumps villighed til at misbruge sin magt og fornedre vores land,' skriver han i en pressemeddelelse bragt af CNN.

'Venligt og totalt passende opkald'

I et tweet oplyser præsidenten, at han onsdag vil udgive en fuld transskribering af opkaldet, han har haft med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky.

'I kommer til at se det som et venligt og totalt passende opkald. Intet pres, ulig Joe Biden og hans søn, intet quid pro quo(noget-for-noget, red.)! Det her er intet mindre end fortsættelsen af den største og mest ødelæggende heksejagt nogensinde!'

Opkaldet blev foretaget få uger efter Trump havde bedt sin regering om at tilbageholde millioner af støttekroner, som var tiltænkt Ukraine. Pengene skulle dog ikke være nævnt i opkaldet.

Whistleblower slog alarm

Historien kom frem i sidste uge, da avisen Washington Post skrev, at en whistleblower i Det Hvide Hus har overhørt en telefonsamtale mellem Trump og en udenlandsk leder.

Whistlebloweren, der tilhører en af USA's efterretningstjenester, mente at telefonsamtalen, som han overhørte, var så grænseoverskridende, at han gik til den særlige klageenhed i hans branche, der tager imod sager fra whistleblowere.

Alt har siden peget på, at det var samtalen med den ukrainske præsident, der fik vedkommende til at reagere.

