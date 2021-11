Rigsretten afsiger dom i Støjberg-sagen 13. december

Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg skal vente lidt over to uger på at få sin dom i Rigsretten.

Torsdag eftermiddag er det sidste ord sagt i sagen, der nu er optaget til dom. Rigsrettens formand, Thomas Rørdam, sluttede retsmødet af med at oplyse, at dommen afsiges den 13. december klokken 13.

Det vil foregå i Eigtveds Pakhus i København, hvor alle retsmøderne i rigsretssagen er foregået.

Sagen handler om, at Inger Støjberg i 2016 meddelte et stop for, at mindreårige asylansøgere kunne bo med en ægtefælle eller samlever.

Over 31 retsmøder har dommerne overværet 31 vidneafhøringer i Rigsretten, og så har anklagerne læst op, hvad yderligere syv vidner forklarede for Instrukskommissionen.

Derudover er der fremlagt bunkevis af dokumenter i form af blandt andet mails og notater.

Under de sidste to retsmøder har anklagerne og forsvarerne fremlagt hver deres syn på sagen.

Anklagerne går efter at få idømt Inger Støjberg mindst fire måneders betinget fængsel.

De vil have hende dømt for at være ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen iværksatte og fastholdt en ulovlig ordning, hvor asylpar, hvoraf mindst den ene var mindreårig, blev adskilt i strid med loven.

Ifølge anklagerne havde Støjberg direkte forsæt - altså var det en bevidst handling. Men hvis ikke det ifølge dommerne holder, mener de, at Støjberg skal dømmes for at have handlet groft uagtsomt.

Da Støjbergs forsvarere, Nicolai Mallet og René Offersen, fik ordet torsdag, krævede de frifindelse.

- Det har været meget svært at få øje på, over for hvem og med hvilket indhold, at Inger Støjberg skulle have givet en ulovlig instruks, sagde Nicolai Mallet.

Sagen mod Støjberg er blot den anden rigsretssag på 100 år.

I 1995 idømte Rigsretten den tidligere minister Erik Ninn-Hansen (K) fire måneders betinget fængsel for ulovligt at have gennemtvunget et stop for familiesammenføringer for tamilske flygtninge uden om Folketinget.

