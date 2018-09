Riisager om puttemiddage: Det er et forældreansvar

Undervisningsministeren mener, at regeringen har gjort deres, og at det nu er op til forældrene at snakke med deres børn og få stoppet de berygtede puttemiddage. Mette Frederiksen mener, at det er for let sluppet

På Ungdommens Folkemøde var Merete Riisager (LA) onsdag på scenen til debat. Her spurgte konferencieren hende, hvilken farve undertøj, hun havde på.

Det slog ikke benene væk under undervisningsministeren.

- Jamen, det er blomstret, svarede hun uden tøven og med et lille grin.

Det spørgsmål hverken forargede eller krænkede den garvede politiker.

- Jeg er efterhånden et par og fyrre, så jeg er næsten umulig at krænke. Jeg har prøvet lidt af hvert. Er man 15-16 år, er det noget helt andet. Vi skal passe på unge mennesker på en helt anden måde, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at regeringen har gjort deres for at få styr på de omstridte og meget omtalte puttemiddage på de danske gymnasier.

- Vi har åbnet op for, at man kan sanktionere dårlig adfærd, der foregår udenfor skolens matrikel, men relaterer sig til gymnasiet.

- Så tror jeg måske, der er mange rektorer, der ikke er opmærksomme på det endnu, men det, der er væsentligt, det er jo, at vi bruger de værktøjer, vi har.

Riisager fortæller, at yderste konsekvens kan være, at man udskrives helt af gymnasiet.

Forældrene har et ansvar

Det er dog ikke kun gymnasierne, der kan gøre noget ifølge undervisningsministeren.

- Der er de her sanktionsmuligheder, men opdragelsesopgaven er jo forældrenes. Det er dem, der skal sende de unge afsted med en viden om, hvordan man opfører sig.

Mette F.: - Alle har et ansvar

Socialdemokratiets formand og statsministerkandidat, Mette Frederiksen, mener dog langt fra, at regeringen har gjort sit.

- Det er meget typisk for Merete Riisager at sige ’jeg har gjort mit’. Jeg ville nok hellere sige, hvad kan vi gøre alle sammen for at komme videre herfra.

Mette Frederiksen mener, at ansvaret ligger hos alle, og ikke kun forældrene. Foto: Mogens Flindt

- Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har gjort det, vi kunne. Det viser sig jo, at det er meget mere udbredt, end de fleste regnede med.

Hvad skal der så gøres fra politisk hold?

- Det vigtigste, der kan ske, er, at de unge står frem nu og sætter en lavine i gang. Det skal vi jo løfte politisk.

- Det kan være ved at understøtte, at man lokalt på ungdomsuddannelserne får snakket om, hvordan man håndterer det. Og det kan en regering fint facilitere i rektorkollegier.

Oplevede du selv noget i stil med puttemiddage i din gymnasietid?

- Der er jo altid noget i gymnasiet, der går en lille smule over stregen. Det, der er det nye her, er, at det er så organiseret.

- Jeg husker ikke, at der var noget i den her stil, men måske var det, fordi jeg ikke var inviteret, griner hun.