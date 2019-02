Riskær i krig med Søren Pind: Politisk borderline

Selviscenesat, bedrevidende og moraliserende.

Sådan beskriver den nu opstillingsparate Klaus Riskær sin tidligere partifælle Søren Pind.

Sidstnævnte har opfordret Folketingets medlemmer til ikke at finde Klaus Riskær værdig til at tjene som folketingsmedlem, hvis det skulle komme dertil.

De personfikserede angreb fra Pind overrasker bedrageridømte Riskær,

- Jeg kender ikke manden. Da jeg var i Venstre, var han assistent et eller andet sted, så jeg har aldrig arbejdet sammen med ham, siger Klaus Riskær.

En svunden tid

Men Søren Pind, som beskriver sig selv som 'cybersherif' på Twitter, har ikke langt til tasterne.

Ud over at opfordre sine tidligere kolleger i Folketinget til at fratage Klaus Riskær sin valgbarhed opfordrer Søren Pind også sine omkring 81.400 følgere på Twitter til at være ekstra vagtsomme med 'banditten i habitten'.

Jeg kan ikke lade være med at se det komplet ironiske i, at i en tid hvor selv statsministeren tager afstand fra “banditter i habitter” bliver Riskær opstillingsberettiget via 20.000 danskere. Det er sgu... Grotesk — Søren Pind (@sorenpind) February 18, 2019

Det virker dog ikke til at få Riskær op i det røde felt, som dog alligevel sender en bredside afsted mod det tidligere venstrekoryfæ.

- Han (Søren Pind, red.) symboliserer hele den politikertype, jeg gerne vil gøre op med. Den her selviscenesatte, rethaveriske, bedrevidende og moraliserende type. Vi er mange i befolkningen, der er trætte af at høre på det, siger den nu opstillingsparate Riskær.

Ifølge det nyeste skud på stammen i dansk politik har verden overhalet den tidligere justitsminister indenom, hvorfor han nu må tage sig til takke med at være et politisk fosil.

- Søren Pind kommer fra en svunden tid. Han kommer fra en tid med partipolitik og noget selvindbildt storhed. Det foregår oppe i hans eget meningsunivers, siger Klaus Riskær Pedersen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at kontakte Søren Pind.