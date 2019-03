Riskær-kandidat anklaget for smykke-fusk

Klaus Riskær Pedersens spidskandidat, Peter Hjorth, anklages for fusk i sit juvelfirma Jungfrau Jewellery

Peter Hjort, der er en af Klaus Riskær Pedersens spidskandidater, anklages for fusk.

Det afslørede TV2 søndag.

Det er webshoppen Jungfrau Jewellery, der er årsagen til polemikken.

Virksomheden, der er ejet af Peter Hjorth, opfylder ikke lovkravene, i og med at det registreret som et iværksætterselskab, men ikke er registreret i det lovpligtige CVR-register.

Det mener Heidi Højmark Helweg, der er advokat med speciale i markedsføringsret, efter hun har kigget på hjemmesiden.

- Det er helt klart vildledende og i strid med markedsføringsloven. Det er der slet ikke nogen tvivl om, siger Heidi Højmark Helweg, der er advokat hos IntegraLaw, til TV2.

Derudover forsøgte TV2 at lave en bestilling fra hjemmesiden, hvor det fremgår, at bestillingen var inklusive moms - en skat, man kun kan betale, hvis man er registreret i CVR-registeret.

Flere regelbrud

Eksperter mener dog ikke, at det kun er den manglende CVR-registrering, der er ulovlig hos Jungfrau Jewellery.

Virksomheden er heller ikke hel stueren inden for selskabsloven.

- De bryder med navnereglen i selskabsloven, når de kalder sig selv for et iværksætterselskab (IVS) uden at være det, siger Troels Michael Lilja, der er lektor i selskabsret på Copenhagen Business School, til TV2.

En forglemmelse

Efter det er kommet frem, at webshobben Jungfrau Jewellery ikke overholder loven, kalder Peter Hjorth det for en forglemmelse.

- Jeg er da ked af, at vi ikke har fået det ændret. Jeg havde simpelthen glemt, at der lå nogle ting derinde, som ikke måtte stå der, siger Peter Hjort til TV2.

- Vi har også ændret det inde på hjemmesiden nu.

Klaus Riskær Pedersen har også kommenteret sagen.

- Hvis det er sjusk, så forventer jeg, at han rydder op. Er det redelighed, så får det selvfølgelig konsekvenser, skriver Klaus Riskær Pedersen i et svar til TV2.

Ekstra Bladet har selv undersøgt, om der skulle være rettet noget inde på Jungfrau Jewellerys hjemmeside. Der er dog stadigvæk moms på køb af deres varer, og virksomheden er endnu ikke blevet oprettet i CVR-registeret.