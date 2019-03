Røde partier vil have bremset overvågning af studerende

Generalprøven af et nyudviklet it-program til overvågning af studerende skal droppes.

Det mener Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, skriver Altinget.

Selv om programmet Den Digitale Prøvevagt, der overvåger elevernes computere, når de går til eksamen, skal testes torsdag, vil flere røde partier nu have prøven stoppet.

- Indtil det virker, må man jo skrotte det. Man skal ikke tvinge eleverne til at bruge det, siger Jacob Mark, uddannelses- og forskningsordfører for SF, til Altinget.

Tilblivelsen af programmet blev vedtaget af partierne bag gymnasiereformen i 2016. Både Socialdemokratiet og SF tilsluttede sig reformen.

Programmet har mødt kritik fra særligt de studerende, der ikke finder det rimeligt, at deres computere skal overvåges, når de går til eksamen.

Ej heller at de vil blive pålagt at installere programmet for at få lov til at gå til eksamen.

Nogle tekniske eksperter har også kritiseret programmet for at gøre elevernes computere mere sårbare over for hackerangreb, når programmet er installeret, skriver Altinget.