Røde Romario scorede stemmer

Over 1600 vælgere i Randers valgte tirsdag at sætte kryds ud for den tidligere landsholdsangriber Erik Bo Andersen, der til valget primært gik til angreb på planerne om en såkaldt klimabro over Randers Fjord.

Kun borgmesteren i Randers, Torben Hansen (S), trak flere personlige stemmer end Erik Bo Andersen, der af nogen bedst er kendt som 'Røde Romario'.

Selvom Erik Bo Andersen tidligere har været valgt til byrådet i Randers, stillede han tirsdag for første gang op på den lokale liste Østbroen.

Listen har en meget fremtrædende mærkesag: Den er modstander af planerne om en bro, der af kommunen er blevet døbt Klimabroen. Her er der planer om at aflaste trafikken over Randers Fjord ved en bro gennem byen.

Broen skal samtidig afhjælpe truslen mod oversvømmelse i byen.

Den plan har vakt lokal modstand, og Østbroen er gået til valg på i stedet at lave en ringvejsløsning - en Østbro - uden om byen.

Det belønnede næsten 4000 af 51.000 vælgere i Randers med en stemme ved valget tirsdag. Heraf blev over en tredjedel af dem altså givet som personlige stemmer på Erik Bo Andersen.

Erik Bo Andersen står noteret for seks landskampe. Men landskampe alene var ikke nok til at opnå valg tirsdag.

I Viborg forsøgte ekslandsholdsspilleren Asbjørn Sennels at blive valgt for Det Konservative Folkepari. Med 254 personlige stemmer var det dog forgæves. Det var 40 stemmer færre end den syvende og sidste konservative plads.

Den tidligere fodboldspiller Asbjørn Sennels kom ikke i byrådet. Foto: Ernst van Norde

Heller ikke den tidligere cykelrytter og etapevinder i Tour de France Jesper Skibby kom i mål med at opnå valg i Gribskov, hvor han stillede op for lokallisten Nytgribskov.

Nytgribskov mistede borgmesterposten og fik ikke pladser nok til, at Jesper Skibbys stemmetal udløste en plads i byrådet.