Røde støtter bryder borgfreden og stemmer imod hastelov

Både De Radikale og Enhedslisten vil stemme imod den hastelov, der vil give dobbeltstraf til en lang række forbrydelser, hvis de har afsæt i coronakrisen, der skal vedtages torsdag i Folketinget.

Det siger partiernes ordførere til Ritzau. SF's retsordfører, Karina Lorentzen, fortæller, at partiet stemmer for.

Enhedslisten mener, at regeringen har brudt den borgfred og det samarbejde, der ellers har været kendetegnende under krisen, hvor hastelove er vedtaget af et enigt Folketing.

De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, siger:

- Vi stemmer imod. Der er simpelthen så mange tidsler i dette her, at vi simpelthen ikke kan stemme for det.

- Vi kan sagtens vedtage hastelove i ekstraordinære situationer. Men det, der er ekstraordinært lige nu, er jo en sundhedskrise. Vi står ikke i en kriminalitetskrise.

- Det betyder ikke, at vi ikke synes, at det er forkasteligt, at nogen begår kriminalitet med afsæt i coronakrisen. Det er dybt forkasteligt.

Loven startede med at ville give dobbelt - eller i nogle tilfælde firedobbelt - straf for eksempelvis tyveri af værnemidler.

Siden er den dog blevet udvidet voldsomt til også at gælde ting som maskeringsforbuddet, fornærmende tiltale til betjente og forstyrrelse af den offentlige orden.

Seneste er loven også blevet et udlændingepolitisk spørgsmål, da Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti har fået skrevet ind, at kriminalitet begået med afsæt i coronakrisen af udlændinge skal give udvisning af landet.

Det har fået Enhedslisten til at trække støtten til loven.

- Vi var klar til at stemme for. Den har solnedgangsklausul (udløbsdato, red.), hårde straffe for snyd med hjælpepakker og bagatelgrænser. Men regeringen har gjort det til et spørgsmål om udlændingepolitik, og det er det simpelthen ikke, siger retsordfører Rosa Lund.

Hun mener, at den fred og samlede støtte til regeringen under coronakrisen nu er brudt.

- Jeg er stolt af, at vi har kunnet stå så stærkt sammen i Folketinget. Derfor undrer det mig, at regeringen gør op med det ved at gøre det til udlændingepolitik.

- Regeringen har valgt at gøre op med borgfreden. Det synes jeg, er ærgerligt og det er jeg ked af, siger hun.

Medlem af Folketinget Sikandar Siddique siger på vegne af, hvad han kalder det grønne kontorfællesskab (tidligere medlemmer for Alternativet, red.):

- Vi kommer til at stemme imod. Vi ser ikke, at der er noget sundhedsfagligt belæg for dem, og Dommerforeningen har kritiseret dem. Folketinget har stået sammen, men denne lov er præget af hysteri og ikke evidens.

- Derfor må vi agere demokratiske vagthunde og udøve parlamentarisk kontrol.

For De Radikale er man ikke kun imod udlændingedelen, men også den markante udvidelse af lovforslaget, der kom mandag.

Den lagde ting som brud på maskeringsforbuddet og forstyrrelse af den offentlige orden ind i lovforslaget.

- Ændringsforslaget byggede på en forudsætning om, at der snart kunne komme optøjer og uro i gaderne.

- Jeg synes ikke, at man mandag kan sige med den ene hånd, at det lysner, og at man måske snart kan åbne Danmark op, og så med den anden hånd sige, at der kan komme bål og brand lige om lidt. Det hænger simpelthen ikke sammen, siger Kristian Hegaard.