Rohde vil have TV 2-skandale kulegravet

Skandalen om TV 2s forkerte valghistorie op til det grønlandske valg skal kulegraves - og gerne via det særlige Granskningsudvalg, som Folketinget for nyligt etablerede.

Sådan lyder det nu fra Kristendemokraternes kulturordfører, Jens Rohde, som er mener, at sagen er så alvorlig, at flere forhold bør undersøges.

- Vi skylder vores demokrati at få undersøgt det her. Der er tale om en statsejet virksomhed, og uden at foregribe noget, så kunne det godt ligne noget, der er ret alvorligt, påpeger Jens Rohde.

'Angreb på demokratiet'

Han reagerer især på den udtalelse, som kulturminister Joy Mogensen torsdag gav til Ekstra Bladet. Her lød det, at hun som minister og af hensyn til armslængdeprincippet ikke kan gå yderligere ind i sagen.

'Der er stillet spørgsmål ved den journalistiske integritet og uafhængighed på TV2. Det håber jeg, at både direktionen og bestyrelsen tager meget alvorligt. På grund af mediernes redaktionelle frihed kan jeg som kulturminister ikke gå længere ind i det,' lød det i en skriftlig kommentar fra Joy Mogensen.

Artiklen fortsættes under billedet...

Den tilgang til sagen er Jens Rohde helt uenig i.

- Uanset om kulturministeren taler om redaktionel frihed eller ej, så er det her en statsejet virksomhed, og der er aldrig redaktionel frihed til at gå ud med bagvaskelseshistorier. Det her er jo et angreb på demokratiet, og der er jo ikke grænser for, hvad myndighederne ellers går ind. Så selvfølgelig kan man også undersøge en sag, der er så alvorlig, siger han.

- Vi skal være det grønlandske hjemmestyre behjælpelig på alle mulige måder med at få fuldstændig blotlagt det her, tilføjer han.

Granskningsudvalg

Jens Rohde vil i første omgang give kulturministeren mulighed for at iværksætte en undersøgelse. Hvis det ikke lykkes, vil han afsøge mulighederne i det særlige Granskningsudvalg, som blev nedsat efter hele 'Mink-sagen'.

- Hvis hun ikke iværksætter en undersøgelse, så må jeg gå i Granskningsudvalget. Der kan vi med et flertal beslutte, at sagen skal undersøges, og så er det os, der bestemmer. Men nu får ministeren en chance for at vise, at hun er sit ansvar værdigt, lyder det fra Rohde, der selv er medlem af det nye udvalg, som kun har eksisteret i få måneder.

Artiklen fortsættes under billedet...

Granskningsudvalget ligner til forveksling en kommissionsundersøgelse med dommere og vidnepligt, men modsat klassiske kommissioner er Granskningsudvalgets undersøgelser underlagt Folketinget, og ikke Justitsministeriet.

Udenlandske interesser

TV 2s nyhedsledelse har flere gange beklaget hele forløbet med den falske historie om Múte Egede, der i dag er Grønlands landsstyreformand, og i sidste uge opfordrede TV 2-direktionen Seernes redaktør på TV 2 til at undersøge forløbet.

Men det er ikke tilstrækkeligt, mener Kristendemokraternes Jens Rohde.

- Det her handler ikke kun om TV 2 – det handler om, hvad der foregår indenfor rigsfællesskabet i forbindelse med et valg. Det er svært ikke at sidde og kigge på uran-minen og den problematik, der er der og de udenlandske pengekræfter og interesser, som er åbenlyse i det her. Derfor er undersøgelsen bredere end TV 2, siger han og peger på nogle af de forhold, han mener bør granskes.

- Der er én ting, man aldrig må bryde. Det er kildebeskyttelsen. Men det er muligt, at man kan finde ud af på anden vis, hvordan sådan noget kommer til verden. TV 2 må stå til ansvar for det, de har lavet, og der synes jeg det er interessant at vide, hvem der har vidst hvad. Har nyhedsdirektøren f.eks. være fuldstændig uvidende om den her historie og den journalistisk metode, man har brugt. Det mener jeg, at vi som de ansvarlige for en statsejet kanal har krav på at få at vide, siger Jens Rohde.