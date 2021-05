Romney slagtet af sine egne: - Buh så meget I vil!

Til trods for at man er blandt egne partifæller, kan man sagtens møde massiv modstand.

Det måtte den tidligere republikanske præsidentkandidat Mitt Romney sande, da han lørdag aften amerikansk tid indtog scenen på et partikonvent i staten Utah.

Da han giv mod talerstolen, blev svag applaus udløst af massive buh-råb fra salens 2100 delegerede.

Svarer igen

Men Romney tog det med ophøjet ro, da der kom på gemytterne.

- Jeg er en mand, der siger, hvad jeg mener, og I ved, at jeg ikke var fan af den tidligere præsidents karakterproblemer, lød det fra Romney med henvisning til Donald Trump.

- Ja, I kan buhe så meget, I vil, men jeg har været republikaner hele mit liv. Min far var guvernør i Michigan, han arbejdede for republikanske kandidater, som han troede på. Jeg har arbejdet for republikanere på tværs af hele landet, og hvis I ikke kan huske det, var jeg den republikanske præsidentkandidat ved valget i 2012.

En tilhører råbte 'kommunist' mod Romney, mens en kaldte ham 'forræder'.

Gik imod Trump

Romney er blandt andet blevet upopulær i egne rækker, eftersom han gik i front for at få dømt den tidligere præsident Donald Trump for at opildne til stormen på Kongressen sjette januar.

Efter lidt tid på talerstolen formåede flere af Romneys egne støtter at få overdøvet buh-råbene. Muligvis takket være republikaneren Derek Brown, der afbrød Romneys tale og bad tilhørerne om at vise respekt.

Romney formåede trods den rokkende start på talen slutte med en positiv salut.

- Vi er nødt til at samle os i styrke og sammenhold.