Rosenkrantz-Theil: Naturligt at retningslinjer er løsere

Fra på mandag kan blandt andet skolerne igen åbne for de ældste elever.

Men der har været kritik af retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet.

De overlader for meget ansvar til den enkelte institution, mener skolelederne.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) forsvarer dog retningslinjerne.

Hun mener, at det er naturligt, at der ikke er behov for samme stramme retningslinjer, som da de yngste elever skulle tilbage på skolebænken:

- Det er løsere nu, fordi der ikke er behov for samme stramme regime som under fase 1, så derfor er det løsnet op, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ministeren påpeger, at det er Sundhedsstyrelsen, der laver retningslinjerne. Og at Danmark står i en anden situation i forhold til fase 1 af genåbningen.

- Hvis det, der bliver opfordret til, er større rigiditet i de sundhedsmæssige retningslinjer, så er det jo Sundhedsstyrelsen, der laver retningslinjerne, siger Pernille Rosenkrantz Theil.

- Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er behov for mindre stramme retningslinjer, fordi smittetrykket er mindre. Det er også et tegn på, at vi bevæger os mod en mere normal tid, siger ministeren.

Af retningslinjerne fremgår det, at det vil bero på en lokal beslutning, hvornår og hvordan skoler og uddannelser kan åbne for de elever, der er en del af genåbningens anden fase.

Derfor forventes alle ikke at være klar til at åbne på samme tid og i samme form. Men åbningen vil ske løbende fra mandag den 18. maj, lød det i en pressemeddelelse fra ministeriet onsdag.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, er kritisk over for retningslinjerne.

- Vi synes, det er begrænset, hvad vi har fået af retningslinjer, og vi har fået alt for meget ansvar i forhold til, hvad vi har brug for, siger Claus Hjortdal.

Han uddyber, at med retningslinjerne skal den enkelte skoleleder tolke og vurdere Sundhedsstyrelsens anvisninger til skolerne.

- Vi har travlt nok med at drive skole, og nu skal vi lige pludselig til at vurdere sundhedsmæssigt også. Det har vi ikke brug for, siger Claus Hjortdal.

Pernille Rosenkrantz-Theil pointerer, at hun havde regnet med, at der ville opstå mange spørgsmål fra de enkelte institutioner i forbindelse med retningslinjerne.

- Vi lader telefonerne stå åbne, og vi har medarbejdere på i døgndrift simpelthen for at kunne svare på spørgsmål, siger hun.