Royal uro i Thailand: - Ekstremt upassende

Thailands konge reagerer nu på, at hans søster vil stille op som premierminister

Det har vakt behørig opsigt i Thailand, at landets prinsesse og kongens søster Ubolratana Rajakanya (også kendt som Ubol Ratana) stiller op som landets premierminister i den forestående valgkamp.

Her stiller hun op for et parti, der er allieret med den tidligere premierminister Thaksin Shinawatra.

Det opsigtsvækkende tiltag bryder med en lang tradition i Thailand, hvor kongefamilien holder sig ude af politiske spørgsmål.

Og prinsessens bror, kong Vajiralongkorn, er da heller ikke begejstret for søsterens planer.

- Involvering af et højtstående medlem af den kongelige familie i politik, på nogen som helst måde, er anset som en handling, der går i modstrid med nationens traditioner, skikke og kultur, og det er derfor anset for at være ekstremt upassende, lyder det fra kongen ifølge BBC.

Den 67-årige prinsesse har en lidt usædvanlig forhistorie, idet hun i 1972 fraskrev sig sin royale titel og slog sig ned i USA med sin mand, Peter Ladd Jensen. Parret gik imidlertid fra hinanden i 1998, og hun vendte tilbage til Thailand for at genoptage sine royale pligter.

- Selvom hun formelt har givet afkald på sine royale titler, har hun opretholdt sin status og ageret som et medlem af Chakri-dynastiet, lyder det i en meddelelse udsendt på vegne af kongen.

I udtalelsen citerer kongen en passage i forfatningen, der lyder, at monarkiet bør opretholde en politisk neutralitet.

Opdateres...