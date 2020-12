Rumæniens regeringschef træder tilbage

Rumæniens premierminister, Ludovic Orban, meddeler mandag, at han træder tilbage efter et skuffende valg dagen forinden for hans liberale parti.

- Jeg har i dag besluttet at indgive min begæring om afsked, siger han til rumænsk tv.

Hans parti, Det Nationale Liberale Parti, blev kun toer efter det store socialdemokratiske parti, PSD, som er arvtager for det tidligere kommunistiske parti.

- Min beslutning bør klart vise, at jeg ikke klamrer mig til nogen som helst stilling. For mig kommer nationens interesser før partiet og personen, siger han.

Præsident Klaus Iohannis ventes nu at udpege en af regeringens ministre til at lede en overgangsregering.

Orbans parti fik ved valget søndag 25 procent af stemmerne. Socialdemokraterne står til 30 procent, da der mandag aften mangler at blive optalt nogle få procent af stemmerne.

Men præsident Iohannis lod tidligere mandag forstå, at de liberale måske fortsat vil kunne lede en regerende koalition af centrum-højre-partier.

Han sagde, at han ikke vil pege på en premierminister fra PSD.

Trods navneligheden med Ungarns premierminister, Viktor Orbán, er der ingen relation mellem de to.