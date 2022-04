Rusland: Der vil komme modreaktion på danske udvisninger

Den russiske ambassade kalder dansk spionanklage for ubegrundet og siger, at der vil komme en modreaktion fra russisk side.

Det er uvist, hvordan russerne konkret vil reagere.

- Det vil ikke forblive ubesvaret, skriver ambassaden i en mail til Ritzau, efter at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har meddelt, at regeringen udviser 15 russere for spionage på dansk jord.

De 15 russere har 14 dage til at forlade Danmark.

Den russiske ambassade skriver, at der ingen beviser er for anklagen. Trækket fra dansk side har kun til formål at ødelægge forholdet mellem Rusland og Danmark yderligere, skriver ambassaden.

Ifølge ambassaden har den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir V. Barbin, været indkaldt til et møde i Udenrigsministeriet. Her fik han at vide, at de 15 russere skulle udvises for spionage.

- Der blev ikke fremlagt beviser, skriver ambassaden.

Den understreger desuden, at alle ansatte på ambassaden følger reglerne for diplomater. Ergo der er ikke russiske spioner i Danmark, mener russerne.

Udvisningerne finder sted, efter at Rusland i slutningen af februar invaderede naboen Ukraine. Krigen i Ukraine er fortsat i gang. Den har blandt andet ført til, at flere millioner ukrainere er flygtet til andre lande. Heriblandt Danmark.

Den russiske ambassadør og resten af ambassaden i København ikke omfattet af udvisningen. Det har Udenrigsministeriet oplyst.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen håber ikke, at Rusland svarer igen 'en til en'.

- Vi har ikke ret mange folk i Rusland. Så hvis Rusland vælger at møde det her en til en, så har vi ikke længere en ambassade.

- Det må vi håbe, at Rusland ikke gør. For vi har brug for at have en russisk ambassadør i København og den danske i Moskva, siger Løkke, der i dag er formand for Moderaterne.

Løkke er også medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn. Det er her, at Kofod tidligere tirsdag meddelte medlemmerne om sanktionen.

- Vi ønsker at beskytte vores tryghed og sikkerhed i Danmark og vil ikke have russisk spionage, der kan kompromittere vores sikkerhedssituation i Europa, hvor vi har en alvorlig krig, sagde Kofod blandt andet efterfølgende.