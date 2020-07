Rusland har kurs mod forfatningsændring

De første optællinger tyder på, at tre ud af fire russiske vælgere onsdag vil stemme for forfatningsændringer, der giver Vladimir Putin mulighed for at være Ruslands præsident til 2036.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass, efter at 0,79 procent af stemmerne er talt op. Af dem har 73 procent af vælgerne stemt for de foreslåede forfatningsændringer.

De første resultater stemmer nogenlunde overens med meningsmålinger forud for valget. De pegede i retning af 76 procents opbakning.

Putin har været ved magten i to årtier som præsident eller premierminister.

Hvis ændringen af forfatningen stemmes igennem, kan han blive genvalgt to gange mere. Dermed kan han blive på magten, til han er 83 år.

I forvejen er ændringen godkendt i parlamentet.

Putin har fastholdt, at folkeafstemningen er afgørende for at give ændringerne legitimitet.

Regeringen har sat alle sejl til for at sikre, at flest muligt stemmer. Afstemningen blev indledt for en uge siden og slutter onsdag.

Allerede nu kan man købe eksemplarer af forfatningen i Ruslands boghandlere, selv om den ikke formelt er godkendt endnu.

Blandt de øvrige ændringer, der stemmes om, er en række konservative reformer. Herunder et endeligt forbud mod ægteskaber mellem to personer af samme køn.

Der er også en luns til pensionisterne i form af et garanteret minimumbeløb i pension hvert år.

- For os pensionister er det meget vigtigt, at de vil øge vores pension hvert år, siger 79-årige Valentina Kungurtseva, der stemte onsdag i Vladivostok i det østlige Rusland.

- Så længe vi har en god præsident, vil livet være godt, siger hun til nyhedsbureauet AFP.

Ruslands valgkommission meddelte onsdag morgen, at valgdeltagelsen ligger på 55 procent, efter at valgstederne har haft åbent i seks dage.

Et foreløbigt resultat af folkeafstemningen ventes offentliggjort, efter at valgstederne lukker klokken 20 dansk tid.