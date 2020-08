Rusland indleder test af coronavaccine på 40.000 personer

Rusland går i gang med at teste en vaccine mod coronavirus, der allerede er godkendt af myndighederne, på flere end 40.000 mennesker i Moskva.

Det oplyser den russiske investeringsfond, der finansierer udviklingen af vaccinen, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge fonden vil tilsvarende test blive foretaget i fem andre lande. Det fremgår ikke umiddelbart, hvilke lande der er tale om.

Vaccinen, der har fået navnet Sputnik V, er blevet godkendt af de russiske sundhedsmyndigheder.

Det var Ruslands præsident, Vladimir Putin, der tidligere på måneden kunne annoncere, at Rusland som det første land i verden havde godkendt en vaccine mod coronavirus.

Godkendelsen blev givet efter mindre end to måneder med test på mennesker. Midlet blev testet på 76 personer, inden det fik det blå stempel af myndighederne.

Resultaterne af disse test er endnu ikke blevet gjort tilgængelige for omverdenen. Derfor advarer eksperter og myndigheder i blandt andet Vesten mod den russiske vaccine.

Nu er russerne dog tilsyneladende klar til en ny fase med test af vaccinen.

Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, siger, at byens borgere kan ansøge om at deltage i de kliniske test. Det skriver Reuters.

Samtidig er Rusland godt i gang med at udvikle endnu en vaccine mod coronavirus.

Ifølge landets vicepremierminister, Tatiana Golikova, forventes det, at den nye vaccine vil blive godkendt i slutningen af september eller starten af oktober.

- Indtil i dag har der ikke været nogen komplikationer hos de patienter, der er blevet vaccineret i første og anden fase af test, siger hun på et tv-transmitteret møde i parlamentet onsdag.

Mens Rusland er godt på vej til at registrere vaccine nummer to mod coronavirus, arbejder forskere i resten af verden på at nå i mål.

For at en vaccine kan blive godkendt i Vesten, skal den have gennemgået omfattende kliniske test på tusindvis af mennesker.

Det skal blandt andet sikre, at vaccinen er effektiv over for virusset og ikke er forbundet med alvorlige bivirkninger.