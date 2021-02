Rusland klar til at lukke af: Ikke hørt i mange år

Den russiske udenrigsminister har fortalt, at Rusland er klar til at cutte båndet til EU, hvis sanktionerne mod supermagten skulle fortsætte

Nok er forholdet mellem EU og Rusland på niveau med dagens temperaturer, efter Kreml-kritikeren Alexei Navalny blev fængslet, men den russiske udenrigsminister gør nu klar til, at spæde til med iskold luft fra Sibirien.

Sergei Lavrov meddeler, at Rusland er klar til at kappe båndende til EU, hvis yderligere restriktioner rammer supermagten.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tre europæiske diplomater har fortalt nyhedsbureauet, at EU sandsynligvis vil indføre rejseforbud og fryse aktiver tilhørende præsident Vladimir Putins allierede.

- Vi går ud fra det faktum, at vi er klar til det i tilfælde af, at vi igen ser sanktioner i nogle sektorer, der skaber risici for vores økonomi, siger den russiske udenrigsminister i et interview.

- Vi ønsker ikke at isolere os selv fra det globale liv, men vi er nødt til at være klar til det. Hvis du vil have fred, så forbered dig på krig.

Jeppe Kofod fordømmer anholdelse: 'Uacceptabelt'

Ligner en russisk oprustning

Ifølge seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier Hans Mouritzen, så er det voldsomme ord fra den russiske udenrigminister.

- Det er en meget stærk udtalelse, siger Hans Moritzen, der tilføjer, at det virker som en oprustning fra russerne.

- Sergei Lavrov plejer at være den, der glatter tingene ud mellem Rusland og EU, når Putin eller forsvarsministeren siger noget, så når han siger de her ting, så er det lidt alvorligt.

Hans Mouritzen fortæller, at udtalelserne kan komme for at statuere et eksempel frem mod valget til Dumaen, der er den russiske pendant til Folketinget.

I sidste uge var Rusland også ude med hård retorik rettet mod USA, og Hans Mouritzen mener, at det er en klar optrapning af den russiske retorik overfor omverdenen.

- Absolut. Jeg mindes ikke at have hørt sådan noget fra Rusland de sidste mange år.

Ekspert om aggressiv retorik mellem USA og Rusland: En overreaktion