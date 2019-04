Rusland opruster i kamp mod Danmark

Danmark er oppe mod giganter i kampen om Arktis, og nu har Rusland åbnet endnu en militærbase i Det Østsibiriske Hav.

De første glimt af basen Northern Clover er netop blevet delt med omverdenen, og basen er udstyret med missilanlæg, der virker helt ned til -50 grader.

Rusland planlægger også at udvikle sit antiluftskyts-missilsystem til at kunne virke i polare områder, og landet vil have forsvar fra luften på en militærbase på fastlandet i nærheden.

Det skriver CNN.

Basen ligger på Kotelny Island, et af verdens mest afsides områder nord for den østsibiriske kyst.

Rusland praler selv med, at de 250 mand, der er udstationeret på basen, har forsyninger nok til at kunne overleve et helt år uden kontakt til omverdenen.

Kom tættere på militærbasen i videoen øverst i artiklen.

Se også: Putins hemmelighed: Spiller med arktiske muskler

Overvåger luftrum

Officielt har basen til formål at beskytte Nordøstpassagen, men den ligger blot 2000 kilometer fra USA og Canada.

- Vores base udfører radarkontrol, overvåger luftrummet, sikrer Nordøstpassagen og eliminerer skader på miljøet, siger major Vladimir Pasechnik, der leder den taktiske gruppe på militærbasen, ifølge CNN.

Og i USA er der blevet lagt mærke til den nye militærbase.

- Jeg tror, at vi endelig begynder at være opmærksomme, siger David Titley, der er admiral i USA's søværn, til CNN.

- Arktis er basalt set blevet ignoreret de sidste par år. Men vores rivaler har seriøse planer med seriøse ressourcer i ryggen, vurderer han.

Nordpolen er også interessant for Rusland at få kontrol over, fordi der ligger olie- og gasreserver under havbunden ved polen. De bliver lettere tilgængelige i takt med, at klimaforandringer smelter en del af iskappen over polen.

Vladimir Putin har tidligere omtalt området som 'den vigtigste region, der skal forsyne fremtidens Rusland', og både Danmark, Rusland og Canada har gjort krav på havbunden, da den ligger i forlængelse af alle tre landes territorier.

I Ilulissat-erklæringen fra 2008 forpligter Danmark/Grønland, Canada, Norge, Rusland og USA, der tilsammen udgør de arktiske kyststater, sig til at løse uoverensstemmelser og overlappende krav i Det Arktiske Ocean gennem forhandlinger.

Se også: Danmark klar til omfattende militær oprustning i Arktis

Se også: Russisk minister: Arktis-splid med Danmark kan vare 15 år

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I januar måtte et russisk militærfly på vignerne, fordi de mener, at have opsnappet en svensk rekognoseringsfly, der spionerede mod dem. Senere samme dag mente svenskerne, at deres luftrum var blevet krænket af russerne. Video: Ruptly.

Spionfly på afveje: Russiske fly krænker svensk territorium