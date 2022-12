Rusland raser over 'Hollywood-besøg'

For første gang siden invasionen var Ukraines præsident, Zelenskyj, onsdag på statsbesøg i Washington, hvor han mødtes med den amerikanske præsident, Joe Biden, og talte til den amerikanske kongres.

'Jeg er i Washington i dag for at takke det amerikanske folk, præsidenten og Kongressen for deres tiltrængte støtte. Og for at fortsætte samarbejdet for at bringe vores sejr tættere på,' skrev Zelenskyj om sin tur over Atlanten.

Zelenskyjs visit er dog faldet den russiske ambassadør i USA, Anatoly Antonov, for brystet. Han kalder det en 'Hollywood-agtig' tur i et opslag på Facebook.

Zelenskyj og Biden udveksler medaljer under besøget 21. december. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Stedfortræderkrig

I opslaget kalder ambassadøren blandt andet krigen i Ukraine en proxykrig (stedfortræderkrig, red.), mod Rusland.

'Enorme ressourcer, våben, efterretningskapabiliteter er kastet ind. Den maniske ide om 'sejr over russerne på slagmarken' er i højsædet. Nogle lovgivere argumenterer endda for, at Rusland kan besejres på tre dage,' siger ambassadøren.

Onsdag blev det samtidig meldt ud, at USA i en ny våbenpakke blandt andet sender Patriot-missilsystemet til Ukraine. Det behager ikke just ambassadøren, der kalder våbenleverancerne for 'provokerende'.

'Diskussionerne om de hypotetiske leverancer af ATACMS-missiler og langtrækkende droner til Ukraine er dybt foruroligende.'

'Zelenskyjs besøg i den amerikanske hovedstad og samtalerne i Washington viste, at hverken administrationen (den amerikanske, red.) eller Zelenskyj er klar til fred,' lyder det fra ambassadøren.