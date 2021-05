Rusland står fast: - Sendt i byen med et klart budskab

Russerne står fast på, at de skal kontrollere det arktiske territorium, der ligger ud for Rusland

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, skruede bissen på overfor de øvrige medlemmer af Arktisk Råd, da han på et pressemøde i Moskva udtale, at Arktis er russisk territorium.

Ordene fra Rusland kommer på et tidspunkt, hvor landet om få dage overtager formandskabet i Arktisk Råd. Den russiske holdning er ikke ny, men den kommer på et kontroversielt tidspunkt. Det fortæller seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel Hansen til Ekstra Bladet.

- Det kommer på et tidspunkt, hvor jeg havde forventet, at russerne måske ville nedtone lidt og mødes med de andre lande i Arktisk Råd og snakke om, hvordan man kan samarbejde og tale om, hvordan vi kan udvikle området sammen, siger han.

- I stedet virker det som om, at Sergej Lavrov er sendt i byen med et klart budskab om, at det er russisk område. Han siger, at det er vores territorium, det er vores land.

Russerne står fast

- Han siger ikke, at hele Arktis er deres. Han siger, at den russiske del af Arktis er deres. Det er konfliktfyldt, fordi det har at gøre med at sejle nord om Rusland. Lavrov siger, hvad Rusland hele tiden har sagt: Det her område er en national handelsvej. Det er et russisk område. Andre lande er velkomne, men det skal foregå på russiske præmisser, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Han påpeger, at russerne nok har ødelagt den gode stemning, der plejer at være til møderne, hvor det nu ser ud til, at der skal diskuteres andet end bløde værdier.

- Nu kommer udtalelsen fra Lavrov, og så er banen kridtet op fra russisk side. Russerne holder fast i deres ret til at kontrollere det her søterritorium, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Arktisk Råd mødes onsdag og torsdag i den islandske hovedstad Reykjavik onsdag og torsdag.