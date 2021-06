Rusland stempler Navalnyj-organisation som ekstremistisk

En russisk domstol har onsdag erklæret den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyjs fond til bekæmpelse af korruption (FBK) for 'ekstremistisk'.

Det meddeler hans advokater på sociale medier, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed er FBK forbudt.

Enhver, der deltager i såkaldte ekstremistiske organisationers arbejde, risikerer op til ti års fængsel.

Forbuddet mod FBK træder i kraft øjeblikkeligt og udelukker ifølge Reuters medlemmer i at stille op til parlamentsvalget i år.

Det er ikke umiddelbart klart, om onsdagens kendelse kun gælder for FBK eller også for andre af Navalnyjs organisationer. Han står blandt andet også bag en borgerretsorganisation, og han har kampagnekontorer rundt i Rusland.

Kort tid efter nyheden om forbuddet skriver Navalnyj i et indlæg på Instagram, at han vil fortsætte arbejdet med at modsætte sig de russiske myndigheder.

- Vi vil ikke opgive vores mål og idéer. Det her er vores land, og vi har ingen andre, skriver han ifølge nyhedsbureauet AFP.

I samme ombæring erkender Navalnyj, at forbuddet betyder, at hans tilhængere er nødt til at ændre i måden, de arbejder på.

Anklagere beordrede i april Navalnyjs hovedkontor til at indstille dets aktiviteter.

På det tidspunkt sagde den offentlige anklager i Moskva, at Navalnyjs organisationer 'under dække af liberale slagord' skaber forhold, 'der destabiliserer den sociale og socialpolitiske situation'.

Navalnyj og FBK har længe været en torn i øjet på præsident Vladimir Putin. De har flere gange rettet anklager mod Putin om korruption og fornærmet en række personer i Ruslands politiske top.

Den 45-årige fremtrædende Kreml-kritiker har flere gange fået titusinder af mennesker til at gå på gaden i protest mod Putins styre. Tusinder er blevet anholdt under disse demonstrationer.

Navalnyj er i dag fængslet for anklager, som han selv og uafhængige iagttagere betegner som politisk motiverede. Han afsoner to og et halvt års fængsel.

Flere af hans medarbejdere er også enten sigtet for ulovlige demonstrationer eller flygtet i sikkerhed i andre lande.

I Storbritannien fordømmer regeringen onsdagens kendelse fra den russiske domstol.

- Jeg fordømmer dagens perverse afgørelse om Navalnyjs fond til bekæmpelse af korruption. Dette er et angreb på de, der siger fra over for korruption, og er et bevidst forsøg på effektivt at forbyde ægte politisk opposition i Rusland, skriver udenrigsminister Dominic Raab på Twitter.