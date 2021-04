Rusland udviser 20 tjekkiske diplomater. De skal være ude af landet senest 19. april. Dermed har de lidt over 24 timer til at forlade Rusland.

Det meddeler det russiske udenrigsministerium søndag ifølge nyhedsbureauet Ria.

Det sker som reaktion på, at Tjekkiet lørdag meddelte, at landet udviser 18 ansatte på den russiske ambassade i Prag.

Den tjekkiske udenrigsminister, Jan Hamacek, gav de 18 russere 48 timer til at pakke deres ting og være ude af landet.

Tjekkiets efterretningstjeneste har konkluderet, at de pågældende russere er hemmelige agenter for efterretningstjenesterne GRU og SVR.

Tjekkiet mistænker, at russiske efterretningstjenester var involveret i en eksplosion på et militærdepot i 2014, der kostede to mennesker livet.

To mistænkte russiske spioner har særlige interesse for det tjekkiske politi.

De har de samme navne, som blev brugt af formodede russiske agenter under et forsøg på at myrde den afhoppede russiske spion Sergej Skripal i Sydengland i 2018.