Rusland udviser amerikanske diplomater som modsvar

Et ukendt antal amerikanske diplomater i Rusland har fået besked på at rejse hjem.

Det oplyser det russiske udenrigsministerium i en meddelelse.

- 23. marts blev en liste over amerikanske diplomater, der er erklæret 'persona non grata' (uønskede personer, red.), givet til chefen for den amerikanske diplomatiske mission, som var indkaldt i Udenrigsministeriet, lyder det i meddelelsen.

- Den amerikanske side har fået håndfast besked på, at hvilken som helst fjendtlig handling fra USA mod Rusland vil blive mødt med resolut og passende modsvar.

Udvisningen sker ifølge en unavngiven kilde som modsvar på, at USA i starten af marts udviste 12 medlemmer af Ruslands FN-ambassade i New York.

Årsagen var, at de havde deltaget i aktiviteter, der ikke havde noget at gøre med diplomati.

Senere blev det bekræftet af USA's FN-mission, at russerne blev udvist for spionage, der kunne skade den nationale sikkerhed i landet.

Tidligere onsdag meddelte Polen, at 45 russiske diplomater bliver udvist for spionage. De beskyldes for at have fungeret som spioner, og nogle anklages for at være officerer i den russiske efterretningstjeneste.

Beskyldningerne blev afvist af Ruslands ambassadør i Polen. Ifølge ambassadøren Sergej Andrejev indebærer udvisningerne, at ambassaden mister tre fjerdedele af sit personale.