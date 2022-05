Rusland udviser danske diplomater

Rusland udviser flere danske diplomater.

Det sker ifølge Ruslands udenrigsministerium som 'gengældelse', skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Danmark udviste i sidste måned 15 russiske diplomater for at 'have bedrevet spionage på dansk jord'.

Ifølge udenrigsministeriet er der tale om udvisning af fire danske diplomater og tre øvrige ansatte på ambassaden i Rusland.

'Jeg kan bekræfte, at Rusland blandt andet har besluttet at udvise 4 danske diplomater fra vores ambassade i Moskva. Det er en helt uberettiget og dybt problematisk beslutning, som sætter to streger under, at Rusland ikke længere ønsker reel dialog og diplomati.

'Mine tanker går til de udviste personer og deres familier, som nu må pakke deres kufferter og rejse væk fra den hverdag, de har haft. De er uretmæssigt blevet brikker i Putins kyniske magtspil,' lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en mail til Ekstra Bladet.

Spionage

Beslutningen om at udvise de 15 personer fra Ruslands ambassade i Danmark blev offentliggjort 5. april. Her sagde udenrigsminister Jeppe Kofod:

- Vi finder det rigtigt for dansk sikkerhed at udvise de 15 efterretningsofficerer fra den russiske ambassade. Det er den beslutning, regeringen har truffet og orienteret Udenrigspolitisk Nævn om, sagde han.

De 15 russere har ifølge regeringen arbejdet under diplomatisk dække på den russiske ambassade i København. Ambassaden har 65 udsendte medarbejdere, hvoraf 30 er diplomater.

Arbejde i døgndrift

Medarbejderne på den danske ambassade i Moskva har ligget vandret den seneste tid for at påvirke krigen i Ukraine.

'Vores dygtige ansatte i Rusland har arbejdet i døgndrift for at varetage Danmarks interesser under meget svære omstændigheder. De har længe forsøgt at gøde jorden for en kritisk, saglig og fredelig dialog med Rusland.

'Vi har insisteret på at give diplomatiet en rolle. Det er præcis derfor, vi har undladt at udvise russiske diplomater fra Danmark, men målrettet og alene er gået efter russiske efterretningsagenter,' lyder det videre fra Jeppe Kofod.

Ambassaden fortsætter på trods af udvisningerne sit arbejde, ligesom sagen koordineres med Danmarks allierede, der ifølge ministeren 'står i samme situation som os'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To danske reportere befandt sig pludselig midt i en kugleregn på østfronten i Ukraine i slutningen af februar. Hør om skyderiet og flugten i 'Dårligt nyt fra Østfronten' herunder eller i din podcast-app. Alle afsnit er ude nu!