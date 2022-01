Rusland vil opstille missiler i Europa og Asien

Rusland siger, at landet er ved at forberede opsættelser af landbaserede missiler i Europa og Asiens stillehavsregion. Styret i Moskva tilkendegiver samtidig, at de finder en missilkrise uundgåelig uden nye aftaler om våbenkontrol.

Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, siger torsdag, at forhandlinger om kort- og mellemdistancemissiler må inddrages i den overordnede arkitektur for sikkerhed - og ikke føres separat i forlængelse af INF-traktaten fra 1987.

- Det er for vanskeligt at gennemføre, hvis de ikke kobles sammen med den almindelige sikkerhedsarkitektur, siger han.

Kortrækkende missiler og mellemdistancemissiler var et særligt udestående emne efter INF-traktaten fra 1987, som forhindrede, at det tidligere Sovjetunionen og USA oprustede med atomare mellemdistanceraketter i Europa.

Det har siden været et separat område - kaldet 'post-INF-forhandlinger'.

En højtstående embedsmand i det russiske udenrigsministerium, Vladimir Ermakov, siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Rusland mener, USA er ved at forberede opsættelser af kort- og mellemrækkende missiler i Europa og i Asiens stillehavsregion.

Kort efter sin indsættelse i begyndelsen af 2021 forlængede præsident Joe Biden den nye Start-aftale med Rusland om at reducere arsenalerne af atomvåben.