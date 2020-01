Ruslands regering trækker sig tilbage

Den russiske regering har onsdag eftermiddag trukket sig tilbage.

Det oplyser den russiske premierminister, Dmitrij Medvedev, ifølge AFP.

Der er altså ikke tale om præsident Vladimir Putin, men derimod den siddende regering under ham.

Regeringens afgang kommer lige efter Putins tale om nationens tilstand.

Ifølge det statsstøttede russiske medie, RT, har Putin accepteret regeringens afgang, men han har bedt premierministeren om fortsat at varetage jobbet, indtil en ny regering kan blive dannet.

Ifølge AP har Putin takket Medvedev for indsatsen, men han mente ikke, at regeringen havde fuldført de opgaver, den blev stillet.

Mediet oplyser desuden, at Putin har planer om at indsætte Medvedev i det russiske sikkerhedsråd.

I sin tale lagde Putin blandt andet op til, at der skulle gennemføres ændringer i forfatningen, som vil gøre premierministeren og den siddende regerings magt større.

Der bliver ifølge AP spekuleret i, at forfatningsændringerne er blevet foreslået for at Putin selv kan få mere magt, når hans præsidentperiode er ovre i 2024.

Premierministeren, Dimitrij Medvedev, har ifølge Reuters fortalt, at regeringen har trukket sig for at give Putin 'plads til at gennemføre de ændringer, han vil lave i forfatningen.'

De mulige kandidater til posten som premierminister inkluderer borgmesteren i Moskva, Sergei Sobyanin, finansminister Maxim Oreshkin og energiminister Alexander Novak.