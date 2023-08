Russisk ambassadør: F-16-donation er en 'eskalering af konflikten'

Rusland er på ingen måde imponeret eller glad for, at Danmark donerer 19 F-16-kampfly til Ukraine.

Det lader russerne Danmark vide via Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin.

- Det at Danmark nu har besluttet at donere 19 F-16-fly til Ukraine, fører til en eskalering af konflikten, siger Barbin i en skriftlig kommentar.

Meldingen om kampflyene kom ud søndag, hvor Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, landede i Danmark. Her er han også mandag for at besøge Folketinget.

- Ved at skjule sig bag en præmis om, at Ukraine selv skal bestemme betingelserne for fred, søger Danmark med sine gerninger og ord at efterlade Ukraine intet andet valg end at fortsætte den militære konfrontation med Rusland, lyder det fra Barbin.

Annonce:

- En sådan holdning skubber Ukraine ned i afgrunden og fordømmer dets befolkning til nye ofre. Der vil ikke være noget andet resultat af Danmarks beslutning om at donere F-16-fly til Ukraine. Målene for den særlige militæroperation i Ukraine for at sikre Ruslands nationale sikkerhed bliver nået, siger ambassadøren.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, giver ikke meget for Ruslands melding. Til TV 2 siger han:

- Ignorer ham (Vladimir Barbin, red.). Målet med russisk diplomati er at lyve.

Rusland invaderede naboen Ukraine 24. februar sidste år. Siden da har Danmark doneret blandt andet våben til Ukraine. Og senest er meldingen om kampfly altså kommet frem.

De første seks kampfly vil blive sendt afsted 'omkring nytår'. De næste otte kampfly følger i 2024 og derefter fem i 2025.

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fortalte tidligere mandag, at flyene skal bruges i Ukraine og ikke i Rusland. Det er en betingelse.

- De våbendonationer, vi giver, er under de forudsætninger, at det er noget, som bruges til at drive fjenden ud af Ukraines territorium. Og ikke længere end det.

- Det er betingelserne, hvad enten det er kampvogne, jagerfly eller andet. Det er en besked, som Ukraine naturligvis får, lød det fra Ellemann-Jensen.