Russisk kvinde tiltalt for at blande sig i USA-valg

En russisk kvinde er tiltalt for indblanding i USA's valg, oplyser det amerikanske justitsministerium fredag.

Den 44-årige russiske statsborger har ifølge anklagerne blandet sig i USA's politiske system, herunder også i valgkampen op til midtvejsvalget den 6. november.

Hun har været med til at føre "informationskrig mod USA", lyder det i sigtelsen.

Ifølge nyhedsbureauet AP er det den første føderale tiltale om formodet russisk indblanding i næste måneds amerikansk midtvejsvalg.

Den amerikanske anklagemyndighed mener, at den russiske kvinde har haft en ledende rolle i Projekt Lakhta, som af flere medier betegnes som del af en russisk "troldefabrik".

Forsøgte at skabe mistillid

Det blev angiveligt finansieret af en russisk rigmand og to selskaber, han ejer. Disse to selskaber er blandt dem, som den særlige efterforsker Robert Mueller i februar sigtede for forsøg på at blande sig i valgkampen i 2016.

Med brug af blandt andet sociale medier har den tiltalte russiske kvinde og andre ført "informationskrig mod USA" og forsøgt at skabe mistillid mod kandidater, der stillede op til forskellige politiske embeder i USA, lyder det i tiltalen.

Siden 2015 skal gruppen have oprettet tusindvis af falske e-mailadresser og profiler på sociale medier, der så ud som om, at de tilhørte amerikanere bosat i USA.

Disse falske adresser havde til formål at udnytte større begivenheder i USA, såsom sidste års masseskyderi i Las Vegas og politiets drab på ubevæbnede sorte mænd, til at skabe splittelse.

Gruppen forsøgte at skabe "politisk spænding ved at støtte yderliggående grupper" og "forøge konflikten mellem mindretal og resten af befolkningen", står der i tiltalen.

Tidligere fredag havde de amerikanske efterretningstjenester i en offentlig udtalelse beskyldt Rusland, Kina, Iran og andre lande for at forsøge at udøve indflydelse på amerikansk politik og amerikanske vælgere, skriver AP.

Der er mindre end tre uger til midtvejsvalget.

Efterretningstjenesterne understreger, at de ikke har beviser på, at selve valgsystemet er påvirket eller kompromitteret.