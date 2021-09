Russisk minister død under øvelse

Ruslands minister for katastrofeministeriet Yevgeny Zinichev er død under en øvelse

Ruslands minister for katastrofeministeriet, Yevgeny Zinichev, er død under en øvelse.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og RIA.

Ministeren var til stede i Dudinka for at se opførelsen af byens nye brandstation. Herefter skulle han have stået ved kanten af en klippe sammen med en kameramand.

Kameramanden gled og faldt i vandet, hvorefter Zinichev hoppede ud efter ham og ramte en sten, det skriver The Moscow Times.

De omkom begge

Filmholdet og Zinichev skulle ifølge nyhedssitet RBC have været være til stede for at filme en træningsøvelse til undervisningsbrug.

Yevgeny Zinichev var en del af den russiske præsident Vladimir Putins regering.

Han blev 55 år.

Foto: Alexei Nikolsky/AP/Ritzau Scanpix

