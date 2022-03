Russisk topdiplomat: Vestlige våbensendinger er legitime mål

Ruslands viceudenrigsminister, Sergej Ryabkov, kalder vestlige våbensendinger for 'legitime' mål.

Det skriver britiske Sky News lørdag.

Ifølge mediet siger han, at Rusland har 'advaret USA om, at det ikke blot er et farligt træk at få sendt våben fra lande', som USA i hans øjne i praksis styrer.

Han mener også, at det 'er en handling, som gør disse konvojer til legitime mål'.

Det fremgår ikke, om Rusland anser vestlige sendinger uden for Ukraine for at være legitime mål.

Men det er der ikke umiddelbart noget, der tyder på.

Ryabkov siger ifølge Sky News, at amerikanske sanktioner mod Rusland 'er et hidtil uset forsøg på at skade forskellige sektorer af Ruslands økonomi'. Men Rusland vil gå behersket frem for ikke at skade sig selv, lyder det videre.

Den vestlige forsvarsalliance Nato og USA har gentagne gange afvist at etablere en flyveforbudszone over Ukraine, da man dermed ville risikere en direkte konfrontation med Rusland.

Men mange lande - heriblandt Danmark - har sendt våben til Ukraine.

Op til 2700 panserværnsvåben er sendt mod Ukraine fra det danske forsvar.

Også sanitetstasker og sikkerhedsveste er doneret samt et mobilhospital.