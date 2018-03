Russiske diplomater kan blive udvist på grund af nervegas

Hvis Rusland ikke overholder det ultimatum, som den britiske premierminister, Theresa May, har givet de russiske ledere, så kan det udløse en diplomatisk krise, vurderer ruslandsekspert Flemming Splidsboel, der arbejder som seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Præsident Vladimir Putin og Rusland har indtil midnat tirsdag engelsk tid til at redegøre for, hvordan en tidligere russisk dobbeltagent og hans datter kunne blive forgiftet med russisk udviklet nervegas på britisk jord.

Ifølge Flemming Splidsboel, så vil russerne aldrig besvare ultimatummet.

- Theresa May har stillet det sådan op, at enten har russerne slået Sergei Skripal ihjel, ellers har de ikke styr på deres giftgas. Russerne kan ikke sige, at de har slået ham ihjel, men de vil også have svært ved at sige, at de har mistet kontrollen, og nogen har smuglet giftgas ud af et hemmeligt laboratorium, fortæller han til Ekstra Bladet.

Vil nok sanktionere

Svarer russerne ikke på ultimatummet fra briterne, så vil Theresa May have forskellige muligheder for at sanktionere overfor Rusland. Det kan være en økonomisk sanktion, men der har også været tale om at lukke den russiske tv-station RT, der sender fra England.

Eksperten forklarer, at formålet med en sanktion er at straffe Rusland, men uden at straffe sig selv. For russerne vil lave et direkte modtræk til det, som Theresa May vil udsætte dem for.

En sanktionsmulighed er, at briterne kan smide russiske diplomater ud af landet. Det er en sanktion, der er blevet brugt tidligere og som har en symbolværdi.

- Der vil være stor opmærksomhed på, at man smider diplomaterne ud af landet, men så lader man dem langsomt komme ind i landet igen over en årrække. Det er set før, at man så året efter lukker et antal diplomater ind, og sådan fortsætter det, fortæller Flemming Splidsboel.

Det så man i 2016, da den daværende amerikanske præsident Barack Obama smed 35 russiske diplomater ud af USA i kølvandet på sagen om, at russerne skulle have blandet sig i det amerikanske præsidentvalg. Dengang svarede Vladimir Putin tilbage ved at lukke en amerikansk skole i Moskva.

Samme skete i 2006

Ruslandseksperten tror ikke på, at der vil komme en konkret løsning på den diplomatiske krise, da det er samme mønster som i 2006, hvor den tidligere russiske spion Aleksandr Litvinenko blev forgiftet med radioaktiv te i London.

- Dengang krævede Storbritannien de formodede gerningsmænd udleveret fra Rusland, men det afviste præsident Vladimir Putin med henvisning til russisk lovgivning, fortæller Flemming Splidsboel.

Mordet på Aleksandr Litvinenko fik ikke nogle diplomatiske konsekvenser. Dengang troede man enten på briternes forklaring om, at russerne stod bag, og ellers troede man, at der måtte være en anden forklaring.