Rwanda åben for dansk modtagecenter for asylansøgere

Rwanda åbner nu døren for at kunne modtage asylansøgere, der søger asyl i Danmark.

Det skriver Jyllands-Posten.

Udenlandske modtagecentre er en del af regeringens asylpolitik, men ingen lande har hidtil offentligt meldt ud, at de kunne være interesserede i at være vært for et sådant center.

Planen er, at folk, der søger asyl i Danmark, flyttes til et center i eksempelvis Afrika, mens sagen står på. Her skal de også efterfølgende have asyl.

Avisen har spurgt ambassaderne for en stribe lande, om de er interesserede. Og mens blandt andet Libyen og Marokko siger nej, så er Rwanda åben.

- Rwanda har allerede faciliteter for asylsøgere, og vi sætter pris på samarbejdet med Danmark på dette område. Vi er åbne for nyt samarbejde og nye forslag, der kan lede til, at man tilbyder passende forhold for asylsøgere, skriver ambassaden.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye har rost Rwanda for at være et 'progressivt' land, som spiller en 'utrolig positiv rolle'.

Menneskerettighedsorganisationer peger dog på massive problemer med politisk undertrykkelse i Rwanda. Landet opnår kun 21 af 100 mulige point på frihedsindekset fra organisationen Freedom House.

Danmark samarbejder i forvejen med Rwanda om asyl og har givet 21 millioner kroner til et projekt, hvor Rwanda tager flygtninge, der sidder fast i Libyen ved Middelhavet.

Sidste år tog Danmark imod 200 kvoteflygtninge fra Rwanda. Netop modtagelse af et antal kvoteflygtninge indgår i regeringens plan om et modtagecenter.

Mattias Tesfaye vil i et skriftligt svar hverken be- eller afkræfte, at han forhandler med Rwanda.

- Vi har nu identificeret en god håndfuld lande, hvor vi ser muligheder for at indgå et samarbejde. På den baggrund går vi videre med en mere konkret dialog. De samtaler vil vi indtil videre gerne have i fortrolighed, udtaler han til avisen.