'Rystende' forhold for gifte muslimske kvinder afsløret

Danske kvinder, der lever i et muslimske ægteskaber, står ofte over for store udfordringer, hvis de vil opløse deres ægteskab.

Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Rapporten har sat fokus på at flere kvinder oplever, at selvom de er blevet skilt ifølge dansk lovgivning, kan kvinden stadig blive anset som gift med sin mand.

Grunden skal findes i at der i flere miljøer hersker en forståelse af, at når man indgår det muslimske ægteskab nikah, er det kun manden, der kan søge skilsmisse og opløse ægteskabet.

Hvis kvinden ønsker skilsmissen, men manden ikke gør, kan han fastholde kvinden i ægteskabet, lyder det i undersøgelsen.

Rapporten viser, at flere af de fastholdte kvinder opsøger imamer for at få hjælp til at komme ud af deres ægteskab, men at disse sjældent kan hjælpe, fordi de ikke ønsker at gå ind i sager om skilsmisse.

I muslimske lande kan en dommer opløse det muslimske ægteskab, men det er ikke noget, vi har i Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har i en pressemeddelelse udtalt, at han er rystet over rapporten.

'Den rapport er rystende. Vi lever i 2020. Ikke i middelalderen. De undertrykte kvinder skal kende deres rettigheder. De bestemmer selv, om de vil skilles. Og det er ikke nok med flere farverige pjecer. Fagfolk skal tættere på familierne. Voldelige ægtemænd skal mærke myndighederne i nakken. Vi vil ikke acceptere social kontrol,' lyder det.

Også ligestillingsminister Mogens Jensen har udtalt sig i forbindelse med den nye rapport.

'Historier om kvinder, der mod deres vilje, fanges i et ægteskab, fordi deres lige ret til skilsmisse ikke anerkendes af familien eller nærmiljøet, hører ikke til i Danmark. Vi skal gøre, hvad vi kan for at oplyse både kvinderne og mændene om kvinders ret til skilsmisse. Den enkelte kvindes frihed til at bestemme over egen krop og eget liv må aldrig begrænses af hverken kultur, traditioner eller religion.'