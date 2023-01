Rystet over kritisable forhold: - Det er ikke rimeligt

Landet over ser man, at fængsler og arrester er fyldt til bristepunktet. I Viborg arrest har man været nødt til at inddrage mødelokalet, så de indsatte ikke kunne få deres krav på besøg opfyldt

De er ikke dømt for en forbrydelse.

Alligevel flyder danske fængsler over med varetægtsfængslede indsatte, som ofte forbliver fængslet på et relativt spinkelt grundlag. Det skaber en lavine af udfordringer for hele retssystemet.

Mens de er taget til fange af staten, sidder de i op til to år i otte kvadratmeter 'store' celler 23 timer i døgnet med ret til kun en halv times besøg af familien om ugen. Ikke godt nok, lyder meldingen nu fra flere partier på Christiansborg.

Sådan ser en typisk celle ud for folk, der bliver varetægtsfængslet i Danmark. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Skal drøftes med minister

De mange varetægtsfængslede skaber nemlig længere sagsbehandlingstid for det i forvejen hårdt pressede retssystem, lyder det fra de konservatives retsordfører, Mai Mercado, i en mail til Ekstra Bladet:

'De danske fængsler er præget af stor overbelægning, og det giver lang ventetid, førend at sagerne kommer for retten. Ekstra Bladet har eksempelvis beskrevet, hvordan det tidligere tog nogle måneder for en varetægtsfængslet, før sagen kom for retten, hvor der nu kan gå op til et år.'

'Det kommer vi til at drøfte med den nyudpegede justitsminister, for det risikerer at gå udover helt almindelige menneskers retssikkerhed, når man skal sidde varetægtsfængslet så længe. Det er ikke rimeligt, og det må kunne gøres bedre.'

Fængsler for mange

Ifølge Mercados kollega fra SF, Karina Lorentzen Dehnhardt, er det et stort problem, at mere end hver tredje fange i danske fængsler sidder varetægtsfængslet.

'Jeg har i mange år tænkt, at vi varetægtsfængsler alt for meget - og jeg har flere gange foreslået at varetægtsfængsle med fodlænke, så folk kan passe uddannelse eller arbejde. Men naturligvis kun i sager, hvor det er tilrådeligt. Men det ville betyde, at det ville være mindre indgribende for den enkelte, hvis det ender med en frifindelse,' skriver hun og fortsætter:

'Vi skal huske, at varetægtsfængsling er noget af den mest indgribende fængsling, fordi folk ikke har fået deres dom endnu. Dertil kommer, at det er uholdbart, at lang sagsbehandlingstid hos domstolene forlænger varetægtsfængslingen, hvor der også sker en uhæmmet brug af besøgs- og brevkontrol og altså med skrappe restriktioner i forhold til familien.'

Skal undersøges

Ifølge Advokat Samfundet foregår varetægtsfængslinger og forlængelse af disse ofte på spinkle grundlag.

Det mener Karina Lorentzen Dehnhardt ligeledes er alarmerende.

'Vi burde lave en undersøgelse af grundlaget i sager om varetægtsfængslinger for at blive klogere på, om det sker på et for tyndt grundlag, som Advokatsamfundet hævder. Jeg tror, der er en kerne af sandhed i deres anklage,' foreslår retsordføreren.

Den nye justitsminister, Peter Hummelgaard (S), har indvilliget i at stille op til interview i Ekstra Bladet onsdag. Det interview bringer Ekstra Bladet i en selvstændig vinkel herefter.