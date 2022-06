S blæser på Rwanda-trussel

De radikale vil vælte regeringen, hvis den opfører lejre i Rwanda og flyver alle asylsøgere derhen. Det siger de radikales leder, Sofie Carsten Nielsen.

Men den trussel preller af på Socialdemokratiet, fastslår partiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, fredag overf or Ekstra Bladet.

Planen om at lave lejre uden for Europa, hvor Danmark så kan sende alle sine asylsøgere hen, er et af regeringens mest centrale valgløfter. De kaldte selv planen 'realistisk', men den er endnu ikke blevet til noget.

Radikale på flugt fra Rwanda-lejr

Vakler ikke

- Rasmus Stoklund, dropper I den plan nu?

- Det er jo velkendt, at vi er uenige med de radikale på mange udlændinge-politiske spørgsmål, og det har vi jo været, siden vi foreslog at etablere et modtagecenter uden for Europa. På den måde er der ikke det store nye i, at vi er uenige på det her punkt.

- Men dropper I det?

- Vi arbejder på at realisere det. Men det skal leve op til vores internationale forpligtelser om, at menneskerettighederne overholdes, siger han og fortsætter:

- Vi forsøger stadig at se, om vi kan lave en aftale med Rwanda om det her. Jeg håber, at de radikale vil se med milde øjne på det, hvis vi lykkedes med at lave en aftale, hvor vi ikke krænker nogens menneskerettigheder.

Rwanda er rød bloks landmine

- Så fortsætter I som hidtil, eller skifter I kurs nu?

- Vi har siden 2019 forsøgt at realisere det her forslag, og det fortsætter vi med. Og jeg håber, at vi lykkes med det. Det er de radikale, der afgør, hvordan de så agerer på det, siger Stoklund.

Radikale tavse

Og her ville Ekstra Bladet gerne have bragt de radikales reaktion på, at Socialdemokratiet kværner videre. Men det kan ikke lade sig gøre, fordi pressetjenesten understreger, at partitoppen ikke har mere at tilføje.

Ekstra Bladet ville også gerne have haft svar på, hvorfor partiet først vil vælte, når lejren er en realitet, men ikke mens regeringen arbejder på det. Og hvordan støttepartiet forholder sig til, at blå blok også vil have en asyl-lejr uden for Europa, hvorved det ikke umiddelbart hjælper at vælte regeringen.

Men der bliver altså meldt hus forbi.

Hypotetisk

Vælte-meldingen kommer, en måned efter at Ekstra Bladet første gang begyndte at spørge støttepartierne, om de kan se sig selv støtte - eller sidde i - en regering, der laver asyl-lejre i Rwanda.

Dyhr afviser Rwanda-trussel mod Mette

Partierne har hele tiden afvist at svare på spørgsmålet med henvisning til, at det er 'et hypotetisk spørgsmål', indtil lejrene findes.

Men de radikale brød som det første af støttepartierne tavsheden i denne uge, hvor truslen med at vælte blev givet i et interview med Jyllands-Posten. Hverken SF eller Enhedslisten er kommet med en melding endnu.