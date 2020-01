S i fattig-vending: Handler ikke kun om penge

Før valget var Socialdemokratiet helt klar i mælet:

Børn var ifølge partiets daværende socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, 'decideret fattige', hvis deres familier lå under den fattigdoms-grænse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har defineret.

Den betyder blandt andet, at en børnefamilie er fattig, selvom den har mere end 20.000 kroner til sig selv om måneden.

Men efter valget var den nyslåede statsminister Mette Frederiksen lige så klar i mælet, da hun åbnede folketingsåret i oktober:

Her afviste statsministeren pludselig, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråds fattigdoms-grænse måler 'reel fattigdom'.

Og nu har fattig-forvirringen så fået yderligere et nøk.

Det sker, efter at statsministeren i en ny kampagne-video lægger op til at hjælpe børn, som 'har følt sig fattige' - altså uafhængigt af hvad deres forældre tjener.

I videoen skal en række unge blandt andet svare på, om de nogensinde har 'følt sig fattige'.

Dem, der aldrig har følt sig fattige, skal gå to skridt frem på en håndboldbane, mens dem, der omvendt har følt sig fattige, skal blive stående.

Og nede for enden af banen står Mette Frederiksen så klar til at hjælpe de børn, der ikke kom så langt frem på banen.

Spørgsmålet er så, om Mette Frederiksen vil rent faktisk vil hjælpe de børn, der har følt sig fattige - også selvom deres forældre har mere end 20.000 kroner til de månedlige udgifter.

Mette Frederiksen har indtil videre afvist at svare på spørgsmålet.

Men onsdag fangede Ekstra Bladet socialminister Astrid Krag i stedet:

I søndags prøvede Ekstra Bladets journalist at få svar på samme spørgsmål fra statsminister Mette Frederiksen. Video/redigering: Tariq Mikkel Khan/Henrik Houlberg

- Astrid Krag, kan I leve op til Mette Frederiksens løfte fra videoen om at hjælpe børn, der FØLER sig fattige?

- Lige nu er vi i gang med at se på, hvordan vi bedst får en ny fattigdoms-grænse i Danmark, så den kan blive et retvisende redskab for vores socialpolitik.

- Jeg spurgte, om I kan leve op til det, der bliver sagt i videoen?

- Det er noget, vi blandt andet har gjort før jul, hvor vi har sikret penge til det, der hedder fritids-pas, det ved jeg ikke, om du kender.

- Jo, men kan børn, der føler sig fattige, få hjælp af Mette Frederiksen?

- Det kan de for eksempel ved at få penge til fritids-pas, så de har mulighed for at gå til fodbold og spejder eller andet, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, det er et mærkeligt spørgsmål at stille. Der er andet i diskussionen end ydelser, og det er for eksempel, om man har råd til at gå til fodbold eller spejder eller i gode daginstitutioner. Du prøver at gøre det her til udelukkende spørgsmål om ydelser.

- Jeg prøver at finde ud af, om I lever op til det, I siger i jeres egen kampagne-video. Er du enig med statsministeren i, at man ikke er fattig, når en børnefamilie har 20.000 kroner til sig selv?

- Ja, jeg er meget enig med statsministeren, og derfor ...

- Vil I så hjælpe nogen, som statsministeren ikke mener er reelt fattige?

- Du bliver nødt til at anerkende, at du lægger en helt skæv præmis ind, når du siger, at børn alene kan føle sig fattige og udenfor som følge af en diskussion om økonomi og ydelser. Vi har brug for et samfund, hvor der er stærke fællesskaber for børn med adgang til foreningsliv osv., og nu skal jeg til et vigtigt møde i mit ministerium, siger Astrid Krag.

- Hvorfor er der forskel på, hvornår Socialdemokratiet mener, at man er fattig, før og efter et valg?

- Jeg syntes, at det er en helt relevant diskussion at rejse, at vi skal have en fattigdoms-grænse, der afspejler de livsmuligheder, man har i Danmark. Jeg mener, at der har været nuancer i den diskussion, og det mener jeg også er helt afgørende.