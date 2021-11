S mister absolut flertal i Aalborg - men beholder magten

Socialdemokratiet går 11,8 procentpoint og fem mandater tilbage i Aalborg. Dermed har Socialdemokratiet mistet sit absolutte flertal i byrådet, hvor partiet nu får 12 ud af de 31 mandater i byrådet.

Det er dog stadig mere end hver tredje vælger - 36,9 procent - i kommunen, der satte sit kryds ved Socialdemokratiet, og borgmester Thomas Kastrup-Larsen fortsætter da også på posten.

Det sker i en konstitution med SF, Radikale og Enhedslisten, skriver TV 2 Nord.

Aalborg er statsminister Mette Frederiksens (S) hjemby, og det er historisk set en rød by.

Siden 1925, da den første socialdemokrat blev valgt som borgmester, har der blot været otte borgmestre i byen, alle fra Socialdemokratiet.

Manden på posten i øjeblikket er Thomas Kastrup-Larsen, der for otte år siden afløste Henning G. Jensen som kommunens førstemand, og Kastrup-Larsen fik et forrygende valg i 2017 med fem ekstra mandater og 29.498 personlige stemmer.

Selv om Socialdemokratiet nu går tilbage i Aalborg, er det med afstand det største parti i byrådet. Det næststørste parti er Venstre, der taber to mandater, så det nu har seks pladser i byrådet.

Også Dansk Folkeparti går tilbage i Aalborg. Her mister det et af to mandater.

De Konservative kan til gengæld bryste sig af et godt valg med fremgang på 7,2 procentpoint og tre ekstra mandater foruden det, det havde i forvejen.

SF får atter plads i byrådet med to mandater efter fire år uden for indflydelse i byrådet i Aalborg, da partiet tabte sine fem mandater ved det foregående valg.

Nye Borgerlige har fået sit første mandat i kommunen, mens både De Radikale og Enhedslisten også kan melde om mandatfremgang i Aalborg.